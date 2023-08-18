Тюменка отсудила из бюджета РФ компенсацию за отсутствие прокладок

За отсутствие прокладок тюменка могла взыскать 100 000 рублей, но получит лишь 10 000 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени заключенная выиграла суд с Российской Федерацией и ФСИН и получит компенсацию из федерального бюджета за то, что, находясь под стражей, не смогла получить предметы женской гигиены. Информация содержится в судебном акте. Женщине могли выплатить 100 000 рублей, но из-за ее апелляции сумма снизилась в 10 раз.

«Истец находилась на обследовании в областной больнице УФСИН по Тюменской области, ей отказали в передаче средств личной гигиены. В период менструального цикла следы на одежде женщины вызывали отвращение окружающих, над ней открыто насмехались. Суд первой инстанции постановил взыскать с РФ в лице Федеральной службы исполнения наказания за счет казны РФ компенсацию морального вреда», — говорится в материалах дела.

Изначально тюменка требовала с государства 500 тысяч рублей. Еще одним поводом получить компенсацию она указала то, что в передаче были продукты для ее диетического питания по болезни, но и их ей получить не позволили.

Как объяснили представители больницы, в месяц каждому заключенному полагаются передачи до 30 кг. На момент происшествия истица уже получила свою норму. Позднее этот аргумент опровергла проверка прокуратуры.

Также установлено, что женщину на протяжении 10 месяцев не обеспечивали прокладками, хотя это ее право, как заключенной. При этом гигиенических принадлежностей в принципе не было на складе больницы. Ответчик утверждал, что истица могла купить необходимое в магазине при медучреждении, но не смог доказать, что на момент событий товар был в наличии.

Суд первой инстанции распорядился выплатить женщине 100 000 рублей компенсации из запрошенных ею 500 000. Истица подала апелляцию на это решение. В новом процессе суд решил, что и 100 тысяч — это слишком большая сумма. По итогу женщина получит лишь 10 000 рублей.