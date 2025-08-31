Польские байкеры устроили беспредел на мемориале под Тверью

Несогласованный митинг под Тверью организовали байкеры из Польши (архивное фото)
Несогласованный митинг под Тверью организовали байкеры из Польши (архивное фото)

Полиция Тверской области составила протоколы на 39 байкеров из Польши, которые накануне провели несогласованную акцию у мемориального комплекса «Медное» под Тверью. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

«В СМИ получила распространение информация о несанкционированной акции у мемориального комплекса „Медное“ под Тверью. Ими оказались граждане Польши», — говорится в официальном telegram-канале УМВД по Тверской области. 

В ведомстве уточнили, что личность каждого участника церемонии установлена. На всех иностранных участников составлены административные протоколы по статье о нарушении иностранными гражданами правил въезда в РФ или режима пребывания в стране. Также вынесено решение о запрете их въезда на территорию России сроком на пять лет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что польские мотоциклисты организовали митинг у мемориала под Тверью вечером 30 августа. Акция была несанкционированна, помимо этого, ее участники жгли факела.

