Польские байкеры устроили беспредел на мемориале под Тверью

Полиция Тверской области составила протоколы на 39 байкеров из Польши, которые накануне провели несогласованную акцию у мемориального комплекса «Медное» под Тверью. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
«В СМИ получила распространение информация о несанкционированной акции у мемориального комплекса „Медное“ под Тверью. Ими оказались граждане Польши», — говорится в официальном telegram-канале УМВД по Тверской области.
В ведомстве уточнили, что личность каждого участника церемонии установлена. На всех иностранных участников составлены административные протоколы по статье о нарушении иностранными гражданами правил въезда в РФ или режима пребывания в стране. Также вынесено решение о запрете их въезда на территорию России сроком на пять лет.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что польские мотоциклисты организовали митинг у мемориала под Тверью вечером 30 августа. Акция была несанкционированна, помимо этого, ее участники жгли факела.
