РПН: в тюменском бассейне, где отравились дети, не обнаружено превышения хлора

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области проверили воду в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». В пресс-службе ведомства сообщили, что по итогам исследования превышения концентрации хлора не обнаружено.
«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Тюменской области совместно с ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“ отобраны пробы воды в бассейне и воздухе. Результаты исследования проб показали, что превышения концентрации хлора на момент отбора в разных точках не выявлено», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
На данный момент деятельность бассейна приостановлена. Специалистами проводится расследование.
Ранее сообщалось, что 18 августа 13 детей почувствовали недомогание после купания в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». Трое пострадавших были госпитализированы. После происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура Тюменского района проводит проверку.
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