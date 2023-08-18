18 августа 2023

РПН: в тюменском бассейне, где отравились дети, не обнаружено превышения хлора

© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, минеральный источник, термальный источник
На данный момент деятельность бассейна приостановлена Фото:

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области проверили воду в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». В пресс-службе ведомства сообщили, что по итогам исследования превышения концентрации хлора не обнаружено.

«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Тюменской области совместно с ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“ отобраны пробы воды в бассейне и воздухе. Результаты исследования проб показали, что превышения концентрации хлора на момент отбора в разных точках не выявлено», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

На данный момент деятельность бассейна приостановлена. Специалистами проводится расследование.

Ранее сообщалось, что 18 августа 13 детей почувствовали недомогание после купания в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». Трое пострадавших были госпитализированы. После происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура Тюменского района проводит проверку.

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области проверили воду в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». В пресс-службе ведомства сообщили, что по итогам исследования превышения концентрации хлора не обнаружено. «Специалистами Управления Роспотребнадзора по Тюменской области совместно с ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“ отобраны пробы воды в бассейне и воздухе. Результаты исследования проб показали, что превышения концентрации хлора на момент отбора в разных точках не выявлено», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. На данный момент деятельность бассейна приостановлена. Специалистами проводится расследование. Ранее сообщалось, что 18 августа 13 детей почувствовали недомогание после купания в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». Трое пострадавших были госпитализированы. После происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура Тюменского района проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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