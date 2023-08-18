СК возбудил дело после отравления детей хлором в тюменском бассейне

19 августа 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

Криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следственным управлением Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте происшествия работают криминалисты. «По факту отравления несовершеннолетних детей на горячем источнике возбуждено уголовное дело. <…> Предположительно дети отравились парами хлора», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. На место происшествия выехали криминалисты. Они изымают документы и изучают записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, чтобы установить причины случившегося. Ранее сообщалось, что 18 августа на базе отдыха «Источник тюменский» тринадцати детям стало плохо после купания в бассейне. У них начался кашель и открылась рвота. Всех пострадавших осмотрели медики. Трое несовершеннолетних госпитализированы. По факту ЧП проводит проверку прокуратура Тюменского района инициировала проверку по факту ЧП.

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте происшествия работают криминалисты. «По факту отравления несовершеннолетних детей на горячем источнике возбуждено уголовное дело. <…> Предположительно дети отравились парами хлора», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. На место происшествия выехали криминалисты. Они изымают документы и изучают записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, чтобы установить причины случившегося. Ранее сообщалось, что 18 августа на базе отдыха «Источник тюменский» тринадцати детям стало плохо после купания в бассейне. У них начался кашель и открылась рвота. Всех пострадавших осмотрели медики. Трое несовершеннолетних госпитализированы. По факту ЧП проводит проверку прокуратура Тюменского района инициировала проверку по факту ЧП.