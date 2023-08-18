СК возбудил дело после отравления детей хлором в тюменском бассейне

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте происшествия работают криминалисты.
«По факту отравления несовершеннолетних детей на горячем источнике возбуждено уголовное дело. <…> Предположительно дети отравились парами хлора», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
На место происшествия выехали криминалисты. Они изымают документы и изучают записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, чтобы установить причины случившегося.
Ранее сообщалось, что 18 августа на базе отдыха «Источник тюменский» тринадцати детям стало плохо после купания в бассейне. У них начался кашель и открылась рвота. Всех пострадавших осмотрели медики. Трое несовершеннолетних госпитализированы. По факту ЧП проводит проверку прокуратура Тюменского района инициировала проверку по факту ЧП.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.