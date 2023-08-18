18 августа 2023

СК возбудил дело после отравления детей хлором в тюменском бассейне

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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, полицейское оцепление, следственная группа
Криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения Фото:

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте происшествия работают криминалисты.

«По факту отравления несовершеннолетних детей на горячем источнике возбуждено уголовное дело. <…> Предположительно дети отравились парами хлора», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

На место происшествия выехали криминалисты. Они изымают документы и изучают записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, чтобы установить причины случившегося.

Ранее сообщалось, что 18 августа на базе отдыха «Источник тюменский» тринадцати детям стало плохо после купания в бассейне. У них начался кашель и открылась рвота. Всех пострадавших осмотрели медики. Трое несовершеннолетних госпитализированы. По факту ЧП проводит проверку прокуратура Тюменского района инициировала проверку по факту ЧП.

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Следственным управлением Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте происшествия работают криминалисты. «По факту отравления несовершеннолетних детей на горячем источнике возбуждено уголовное дело. <…> Предположительно дети отравились парами хлора», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. На место происшествия выехали криминалисты. Они изымают документы и изучают записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, чтобы установить причины случившегося. Ранее сообщалось, что 18 августа на базе отдыха «Источник тюменский» тринадцати детям стало плохо после купания в бассейне. У них начался кашель и открылась рвота. Всех пострадавших осмотрели медики. Трое несовершеннолетних госпитализированы. По факту ЧП проводит проверку прокуратура Тюменского района инициировала проверку по факту ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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