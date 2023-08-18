18 августа 2023

Помощник Путина поздравил жителей Екатеринбурга с 300-летием. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург
Екатеринбургу исполнилось 300 лет 19 августа Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Помощник президента России Владимира Путина и секретарь государственного совета РФ Игорь Левитин поздравил горожан Екатеринбурга с 300-летием города. Поздравление он озвучил с главной сцены города, которая была построена для праздника.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 300-летием Екатеринбурга. <…> Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края», — торжественно заявил Игорь Левитин, зачитав поздравление Путина. Слова Леветина приводит корреспондент URA.RU.

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Он также отметил, что Екатеринбург носит почетное звание города трудовой доблести. В торжественном послании сказано, что город, несмотря на свой возраст, остается молодым. Это связано с инновациями, быстрой застройкой и прогрессивными работами во многих сферах. «Город открыт для новых, смелых и амбициозных начинаний», — особо подчеркнул Левитин.

После выступления Левитина начался гранд-спектакль «Екатеринбург-место действия». Его организовали Фонд святой Екатерины и мэрия. За ходом праздника можно следить в онлайн-трансляции URA.RU. Также агентство публиковало полный список мероприятий и перекрытий в удобном формате.

Ранее в 300-летие города был открыт новый светомузыкальный фонтан. Также в Екатеринбурге появился студенческий городок в Новокольцовском, где будут жить студенты УрФУ, и трамвайная линия в Академический. URA.RU приводило полный список изменений в городе, приуроченных к празднику.

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Помощник президента России Владимира Путина и секретарь государственного совета РФ Игорь Левитин поздравил горожан Екатеринбурга с 300-летием города. Поздравление он озвучил с главной сцены города, которая была построена для праздника. «Дорогие друзья! Поздравляю вас с 300-летием Екатеринбурга. <…> Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края», — торжественно заявил Игорь Левитин, зачитав поздравление Путина. Слова Леветина приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что Екатеринбург носит почетное звание города трудовой доблести. В торжественном послании сказано, что город, несмотря на свой возраст, остается молодым. Это связано с инновациями, быстрой застройкой и прогрессивными работами во многих сферах. «Город открыт для новых, смелых и амбициозных начинаний», — особо подчеркнул Левитин. После выступления Левитина начался гранд-спектакль «Екатеринбург-место действия». Его организовали Фонд святой Екатерины и мэрия. За ходом праздника можно следить в онлайн-трансляции URA.RU. Также агентство публиковало полный список мероприятий и перекрытий в удобном формате. Ранее в 300-летие города был открыт новый светомузыкальный фонтан. Также в Екатеринбурге появился студенческий городок в Новокольцовском, где будут жить студенты УрФУ, и трамвайная линия в Академический. URA.RU приводило полный список изменений в городе, приуроченных к празднику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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