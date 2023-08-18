Екатеринбургу исполнилось 300 лет 19 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

Помощник президента России Владимира Путина и секретарь государственного совета РФ Игорь Левитин поздравил горожан Екатеринбурга с 300-летием города. Поздравление он озвучил с главной сцены города, которая была построена для праздника.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 300-летием Екатеринбурга. <…> Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края», — торжественно заявил Игорь Левитин, зачитав поздравление Путина. Слова Леветина приводит корреспондент URA.RU.

Он также отметил, что Екатеринбург носит почетное звание города трудовой доблести. В торжественном послании сказано, что город, несмотря на свой возраст, остается молодым. Это связано с инновациями, быстрой застройкой и прогрессивными работами во многих сферах. «Город открыт для новых, смелых и амбициозных начинаний», — особо подчеркнул Левитин.

После выступления Левитина начался гранд-спектакль «Екатеринбург-место действия». Его организовали Фонд святой Екатерины и мэрия. За ходом праздника можно следить в онлайн-трансляции URA.RU. Также агентство публиковало полный список мероприятий и перекрытий в удобном формате.

Ранее в 300-летие города был открыт новый светомузыкальный фонтан. Также в Екатеринбурге появился студенческий городок в Новокольцовском, где будут жить студенты УрФУ, и трамвайная линия в Академический. URA.RU приводило полный список изменений в городе, приуроченных к празднику.