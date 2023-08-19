Глава ЯНАО рассказал о судьбе прямого рейса Utair в Тюмень

Прямой рейс Utair из Тарко-Сале в Тюмень будет субсидироваться пока есть потребность

19 августа 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Субсидирование рейса будет продолжаться пока у жителей есть в нем потребность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прямой рейс авиакомпании Utair из Тарко-Сале (ЯНАО) в Тюмень будет субсидироваться округом пока в нем есть потребность у жителей Пуровского района. Об этом глава округа Дмитрий Артюхов заявил во время встречи с жителями в рамках «Честного маршрута». Онлайн трансляция мероприятия велась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Рейс Тарко-Сале — Тюмень будет субсидироваться до тех пор, пока будет востребован у жителей района», — сообщил Артюхов. На встрече жители также интересовались новой взлетно-посадочной полосой в аэропорту Тарко-Сале, так как действующая после дождей покрыта лужами. Из-за этого откладываются рейсы. Глава округа ответил, что в ближайшее время реконструкция данного объекта не планируется, так как он убыточен. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в пятую юбилейную поездку по региону «Честный маршрут». Во время посещения городов, он планирует обсудить с жителями волнующие их вопросы, оценить работу муниципалитетов и встретиться с участниками СВО и их семьями.

Прямой рейс авиакомпании Utair из Тарко-Сале (ЯНАО) в Тюмень будет субсидироваться округом пока в нем есть потребность у жителей Пуровского района. Об этом глава округа Дмитрий Артюхов заявил во время встречи с жителями в рамках «Честного маршрута». Онлайн трансляция мероприятия велась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Рейс Тарко-Сале — Тюмень будет субсидироваться до тех пор, пока будет востребован у жителей района», — сообщил Артюхов. На встрече жители также интересовались новой взлетно-посадочной полосой в аэропорту Тарко-Сале, так как действующая после дождей покрыта лужами. Из-за этого откладываются рейсы. Глава округа ответил, что в ближайшее время реконструкция данного объекта не планируется, так как он убыточен. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в пятую юбилейную поездку по региону «Честный маршрут». Во время посещения городов, он планирует обсудить с жителями волнующие их вопросы, оценить работу муниципалитетов и встретиться с участниками СВО и их семьями.