18 августа 2023

Артюхов будет отстаивать надбавки для федеральных служащих в Правительстве РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, артюхов дмитрий
Артюхов планирует поднять вопрос о надбавках на совещании в Правительстве РФ Фото:

Власти ЯНАО продолжают вести работу, направленную на введение северных надбавок с первого дня для федеральных служащих. Для этого планируется инициировать совещание Правительства РФ, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Тарко-Сале.

«Осенью в правительстве РФ инициируем совещание, будем эту тему [северных надбавок с первого дня для федеральных служащих] дожимать. Хочется решить вопрос побыстрее», сказал Артюхов. Эфир встречи с жителями транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона рассказал, что работал над этим вопросом в кулуарах Госсовета. «Был в Москве на днях на Госсовете, там в ожидании заседания была половина Правительства. Их тоже мучил», — поделился Артюхов.

Ранее Артюхов объяснил, что введение северных надбавок с первого дня для федеральных служащих не потребуют дополнительных расходов. Также сообщалось, что в ЯНАО с 1 сентября начнут действовать доплаты для полиции.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ЯНАО продолжают вести работу, направленную на введение северных надбавок с первого дня для федеральных служащих. Для этого планируется инициировать совещание Правительства РФ, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Тарко-Сале. «Осенью в правительстве РФ инициируем совещание, будем эту тему [северных надбавок с первого дня для федеральных служащих] дожимать. Хочется решить вопрос побыстрее», сказал Артюхов. Эфир встречи с жителями транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Глава региона рассказал, что работал над этим вопросом в кулуарах Госсовета. «Был в Москве на днях на Госсовете, там в ожидании заседания была половина Правительства. Их тоже мучил», — поделился Артюхов. Ранее Артюхов объяснил, что введение северных надбавок с первого дня для федеральных служащих не потребуют дополнительных расходов. Также сообщалось, что в ЯНАО с 1 сентября начнут действовать доплаты для полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...