Артюхов будет отстаивать надбавки для федеральных служащих в Правительстве РФ

19 августа 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Артюхов планирует поднять вопрос о надбавках на совещании в Правительстве РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти ЯНАО продолжают вести работу, направленную на введение северных надбавок с первого дня для федеральных служащих. Для этого планируется инициировать совещание Правительства РФ, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Тарко-Сале. «Осенью в правительстве РФ инициируем совещание, будем эту тему [северных надбавок с первого дня для федеральных служащих] дожимать. Хочется решить вопрос побыстрее», сказал Артюхов. Эфир встречи с жителями транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Глава региона рассказал, что работал над этим вопросом в кулуарах Госсовета. «Был в Москве на днях на Госсовете, там в ожидании заседания была половина Правительства. Их тоже мучил», — поделился Артюхов. Ранее Артюхов объяснил, что введение северных надбавок с первого дня для федеральных служащих не потребуют дополнительных расходов. Также сообщалось, что в ЯНАО с 1 сентября начнут действовать доплаты для полиции.

Власти ЯНАО продолжают вести работу, направленную на введение северных надбавок с первого дня для федеральных служащих. Для этого планируется инициировать совещание Правительства РФ, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Тарко-Сале. «Осенью в правительстве РФ инициируем совещание, будем эту тему [северных надбавок с первого дня для федеральных служащих] дожимать. Хочется решить вопрос побыстрее», сказал Артюхов. Эфир встречи с жителями транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Глава региона рассказал, что работал над этим вопросом в кулуарах Госсовета. «Был в Москве на днях на Госсовете, там в ожидании заседания была половина Правительства. Их тоже мучил», — поделился Артюхов. Ранее Артюхов объяснил, что введение северных надбавок с первого дня для федеральных служащих не потребуют дополнительных расходов. Также сообщалось, что в ЯНАО с 1 сентября начнут действовать доплаты для полиции.