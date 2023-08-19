Финаналатик Касиану: у банка БРИКС есть потенциал выпустить единую валюту

Новый банк развития, созданный членами группы БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), может заняться выпуском единой цифровой валюты. Но для этого потребуется несколько лет, утверждает глава отдела валютной политики компании Trace Finance Эвандро Касиану.
«Единая цифровая валюта блока [БРИКС] возможна. Если банк выпустит ее и станет ее регулятором», — пояснил Эвандро Касиану в интервью
По мнению аналитика, проект может быть реализован поэтапно. Всего на создание единой цифровой валюты уйдет от пяти до десяти лет.
Ранее на вступление в БРИКС официальные заявки подали 23 страны. Финэксперты отмечают, что на расширение объединения влияет растущее влияние на мировые экономики.
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