Финаналатик Касиану: у банка БРИКС есть потенциал выпустить единую валюту

20 августа 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Финансовый аналитик оценил потенциал банка БРИКС по созданию цифровой валюты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Новый банк развития, созданный членами группы БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), может заняться выпуском единой цифровой валюты. Но для этого потребуется несколько лет, утверждает глава отдела валютной политики компании Trace Finance Эвандро Касиану. «Единая цифровая валюта блока [БРИКС] возможна. Если банк выпустит ее и станет ее регулятором», — пояснил Эвандро Касиану в интервью телеканалу CNN Brasil. По мнению аналитика, проект может быть реализован поэтапно. Всего на создание единой цифровой валюты уйдет от пяти до десяти лет. Ранее на вступление в БРИКС официальные заявки подали 23 страны. Финэксперты отмечают, что на расширение объединения влияет растущее влияние на мировые экономики.

Новый банк развития, созданный членами группы БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), может заняться выпуском единой цифровой валюты. Но для этого потребуется несколько лет, утверждает глава отдела валютной политики компании Trace Finance Эвандро Касиану. «Единая цифровая валюта блока [БРИКС] возможна. Если банк выпустит ее и станет ее регулятором», — пояснил Эвандро Касиану в интервью телеканалу CNN Brasil. По мнению аналитика, проект может быть реализован поэтапно. Всего на создание единой цифровой валюты уйдет от пяти до десяти лет. Ранее на вступление в БРИКС официальные заявки подали 23 страны. Финэксперты отмечают, что на расширение объединения влияет растущее влияние на мировые экономики.