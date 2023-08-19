19 августа 2023

Финаналатик Касиану: у банка БРИКС есть потенциал выпустить единую валюту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Криптовалюты. Сургут, монеты, рубль, экономика, биткоин, криптовалюта, блокчейн, деньги, валюта, майнинг
Финансовый аналитик оценил потенциал банка БРИКС по созданию цифровой валюты Фото:

Новый банк развития, созданный членами группы БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), может заняться выпуском единой цифровой валюты. Но для этого потребуется несколько лет, утверждает глава отдела валютной политики компании Trace Finance Эвандро Касиану.

«Единая цифровая валюта блока [БРИКС] возможна. Если банк выпустит ее и станет ее регулятором», — пояснил Эвандро Касиану в интервью телеканалу CNN Brasil.

По мнению аналитика, проект может быть реализован поэтапно. Всего на создание единой цифровой валюты уйдет от пяти до десяти лет.

Ранее на вступление в БРИКС официальные заявки подали 23 страны. Финэксперты отмечают, что на расширение объединения влияет растущее влияние на мировые экономики.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый банк развития, созданный членами группы БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), может заняться выпуском единой цифровой валюты. Но для этого потребуется несколько лет, утверждает глава отдела валютной политики компании Trace Finance Эвандро Касиану. «Единая цифровая валюта блока [БРИКС] возможна. Если банк выпустит ее и станет ее регулятором», — пояснил Эвандро Касиану в интервью телеканалу CNN Brasil. По мнению аналитика, проект может быть реализован поэтапно. Всего на создание единой цифровой валюты уйдет от пяти до десяти лет. Ранее на вступление в БРИКС официальные заявки подали 23 страны. Финэксперты отмечают, что на расширение объединения влияет растущее влияние на мировые экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...