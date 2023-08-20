Российский корабль разбился при столкновении с Луной

В Роскосмосе заявили, что мероприятия по поиску «Луны-25» прошли неуспешно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» столкнулась о Луну после перехода на нерасчетную орбиту. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.

По данным Роскосмоса, 19 августа по программе полета «Луны-25» была запланирована выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 по московскому времени связь со станцией оборвалась. Мероприятия по поиску «Луны-25» 19 и 20 августа не прошли успешно. Специально формируемая межведомственная комиссия будет выяснять причины потери станции.

Ранее, 11 августа, Россия впервые в новейшей истории отправила с космодрома «Восточный» на Луну космический корабль. Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» должна была прибыть на Южный полюс Луны к 21 августа. У главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина большие планы на дальнейшие запуски кораблей, передает «Дни.ру». Роскосмос 19 августа сообщил, что произошла нештатная ситуация при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту.