При переходе станции «Луна-25» на орбиту возникли проблемы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, старт, пуск, ракета, космонавтика, космодром, стартовая площадка, запуск, полет в космос
«Луна-25» не смогла выполнить маневр с первого раза (архивное фото) Фото:

Нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Новость по теме
Зачем Россия впервые за 50 лет отправила корабль на Луну

«В ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — сообщает Роскосмос в Telegram. Уточняется, что импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту был выдан в 14:10 мск. Сейчас специалисты проводят анализ ситуации.

Российская автоматическая станция «Луна-25» 16 августа впервые в современной истории РФ вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Спустя три дня ученым были переданы первые результаты исследований. В частности, было зафиксировано падение микрометеорита на Луну.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. «В ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — сообщает Роскосмос в Telegram. Уточняется, что импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту был выдан в 14:10 мск. Сейчас специалисты проводят анализ ситуации. Российская автоматическая станция «Луна-25» 16 августа впервые в современной истории РФ вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Спустя три дня ученым были переданы первые результаты исследований. В частности, было зафиксировано падение микрометеорита на Луну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...