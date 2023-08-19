При переходе станции «Луна-25» на орбиту возникли проблемы

19 августа 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

«Луна-25» не смогла выполнить маневр с первого раза (архивное фото) Фото: Пресс-служба Роскосмоса Нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. Новость по теме Зачем Россия впервые за 50 лет отправила корабль на Луну «В ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — сообщает Роскосмос в Telegram. Уточняется, что импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту был выдан в 14:10 мск. Сейчас специалисты проводят анализ ситуации. Российская автоматическая станция «Луна-25» 16 августа впервые в современной истории РФ вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Спустя три дня ученым были переданы первые результаты исследований. В частности, было зафиксировано падение микрометеорита на Луну.

Нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. «В ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — сообщает Роскосмос в Telegram. Уточняется, что импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту был выдан в 14:10 мск. Сейчас специалисты проводят анализ ситуации. Российская автоматическая станция «Луна-25» 16 августа впервые в современной истории РФ вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Спустя три дня ученым были переданы первые результаты исследований. В частности, было зафиксировано падение микрометеорита на Луну.