При переходе станции «Луна-25» на орбиту возникли проблемы

Нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
«В ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — сообщает Роскосмос в Telegram. Уточняется, что импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту был выдан в 14:10 мск. Сейчас специалисты проводят анализ ситуации.
Российская автоматическая станция «Луна-25» 16 августа впервые в современной истории РФ вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Спустя три дня ученым были переданы первые результаты исследований. В частности, было зафиксировано падение микрометеорита на Луну.
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