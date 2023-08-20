Зеленский заявил о прорывной договоренности об истребителях F-16

Зеленский: Украина договорилась с Нидерландами о передаче истребителей F-16
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский договорился с Нидерландами о передаче Украине F-16 Фото:
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Украина договорилась с Нидерландами о передаче американских истребителей F-16. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«F16. прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды!», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех, кто помогал с передачей.

В настоящий момент Зеленский проводит мировое турне с целью получения военной помощи от западных стран. Накануне он посетил Швецию, сейчас находится в Нидерландах.

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Украина договорилась с Нидерландами о передаче американских истребителей F-16. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «F16. прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды!», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех, кто помогал с передачей. В настоящий момент Зеленский проводит мировое турне с целью получения военной помощи от западных стран. Накануне он посетил Швецию, сейчас находится в Нидерландах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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