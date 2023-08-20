Зеленский заявил о прорывной договоренности об истребителях F-16

Зеленский: Украина договорилась с Нидерландами о передаче истребителей F-16

20 августа 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский договорился с Нидерландами о передаче Украине F-16 Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина договорилась с Нидерландами о передаче американских истребителей F-16. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «F16. прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды!», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех, кто помогал с передачей. В настоящий момент Зеленский проводит мировое турне с целью получения военной помощи от западных стран. Накануне он посетил Швецию, сейчас находится в Нидерландах.

Украина договорилась с Нидерландами о передаче американских истребителей F-16. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «F16. прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды!», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех, кто помогал с передачей. В настоящий момент Зеленский проводит мировое турне с целью получения военной помощи от западных стран. Накануне он посетил Швецию, сейчас находится в Нидерландах.