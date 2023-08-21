Обозреватель Литовкин: армия РФ должна перейти в наступление осенью

21 августа 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Российское наступление, по мнению Виктора Литовкина, должно быть мощным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия должна перейти в наступление в зоне спецоперации осенью, когда вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпают свои ресурсы. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Я предполагаю, что осенью российская армия должна перейти в наступление. Мы ждем, когда закончатся резервы Украины, когда украинская армия исчерпает свои возможности и мы перейдем в наступление. Наступление должно быть достаточно мощным. Оно должно отодвинуть от российских границ украинские системы как минимум на 300 километров», — сказал Виктор Литовкин. По словам военного эксперта, российским войскам предстоит отрезать Украине выход к Черному морю. «В перспективе, не обязательно осенью, мы должны освободить Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Одесскую и Николаевскую области надо обязательно освобождать и отрезать Украину от Черного моря. Если мои прогнозы сбудутся, значит мы одержим серьезную победу», — заключил собеседник агентства. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с URA.RU заявил, что в России начался процесс подготовки к наступлению в зоне СВО. Американский журнал Newsweek со ссылкой на источник близкий к правительству Украины также заявил, что Россия готовит свое наступление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия должна перейти в наступление в зоне спецоперации осенью, когда вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпают свои ресурсы. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Я предполагаю, что осенью российская армия должна перейти в наступление. Мы ждем, когда закончатся резервы Украины, когда украинская армия исчерпает свои возможности и мы перейдем в наступление. Наступление должно быть достаточно мощным. Оно должно отодвинуть от российских границ украинские системы как минимум на 300 километров», — сказал Виктор Литовкин. По словам военного эксперта, российским войскам предстоит отрезать Украине выход к Черному морю. «В перспективе, не обязательно осенью, мы должны освободить Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Одесскую и Николаевскую области надо обязательно освобождать и отрезать Украину от Черного моря. Если мои прогнозы сбудутся, значит мы одержим серьезную победу», — заключил собеседник агентства. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с URA.RU заявил, что в России начался процесс подготовки к наступлению в зоне СВО. Американский журнал Newsweek со ссылкой на источник близкий к правительству Украины также заявил, что Россия готовит свое наступление.