Обозреватель Литовкин: армия РФ должна перейти в наступление осенью

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Российское наступление, по мнению Виктора Литовкина, должно быть мощным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия должна перейти в наступление в зоне спецоперации осенью, когда вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпают свои ресурсы. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Я предполагаю, что осенью российская армия должна перейти в наступление. Мы ждем, когда закончатся резервы Украины, когда украинская армия исчерпает свои возможности и мы перейдем в наступление. Наступление должно быть достаточно мощным. Оно должно отодвинуть от российских границ украинские системы как минимум на 300 километров», — сказал Виктор Литовкин.

По словам военного эксперта, российским войскам предстоит отрезать Украине выход к Черному морю. «В перспективе, не обязательно осенью, мы должны освободить Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Одесскую и Николаевскую области надо обязательно освобождать и отрезать Украину от Черного моря. Если мои прогнозы сбудутся, значит мы одержим серьезную победу», — заключил собеседник агентства.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с URA.RU заявил, что в России начался процесс подготовки к наступлению в зоне СВО. Американский журнал Newsweek со ссылкой на источник близкий к правительству Украины также заявил, что Россия готовит свое наступление.

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Российская армия должна перейти в наступление в зоне спецоперации осенью, когда вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпают свои ресурсы. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Я предполагаю, что осенью российская армия должна перейти в наступление. Мы ждем, когда закончатся резервы Украины, когда украинская армия исчерпает свои возможности и мы перейдем в наступление. Наступление должно быть достаточно мощным. Оно должно отодвинуть от российских границ украинские системы как минимум на 300 километров», — сказал Виктор Литовкин. По словам военного эксперта, российским войскам предстоит отрезать Украине выход к Черному морю. «В перспективе, не обязательно осенью, мы должны освободить Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Одесскую и Николаевскую области надо обязательно освобождать и отрезать Украину от Черного моря. Если мои прогнозы сбудутся, значит мы одержим серьезную победу», — заключил собеседник агентства. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с URA.RU заявил, что в России начался процесс подготовки к наступлению в зоне СВО. Американский журнал Newsweek со ссылкой на источник близкий к правительству Украины также заявил, что Россия готовит свое наступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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