Военный эксперт Дандыкин: F-16 появятся у армии Украины весной 2024 года

21 августа 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Украина получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут применять истребители F-16 весной 2024 года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. «Это самолеты из арсенала ВВС Нидерландов. Они уже летали, имеют большой налет. Поэтому, если появятся, то в следующем году к весне. И то не все. Их надо подготовить. И пилотов подготовить не только на тренажерах. Дания может тоже передать F-16, но поменьше», — сказал Василий Дандыкин. Военный эксперт подчеркнул, что даже на Западе признают, что F-16 достигаемые цели для российских пилотов. «Западные эксперты говорят, что это самый легкий истребитель, достаточно маневренный. Он может поднимать крылатую ракету. Французскую, английскую, немецкую. Они говорят, что F-16 вполне по зубам нашим летчикам. Конечно, надо учитывать комплексы противовоздушной обороны», — объяснил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Киев получит от Нидерландов 42 американских истребителя F-16. По его словам, такая мера помощи Киеву от стран Запада — это «только начало». Еще 19 истребителей Украине пообещала Дания.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут применять истребители F-16 весной 2024 года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. «Это самолеты из арсенала ВВС Нидерландов. Они уже летали, имеют большой налет. Поэтому, если появятся, то в следующем году к весне. И то не все. Их надо подготовить. И пилотов подготовить не только на тренажерах. Дания может тоже передать F-16, но поменьше», — сказал Василий Дандыкин. Военный эксперт подчеркнул, что даже на Западе признают, что F-16 достигаемые цели для российских пилотов. «Западные эксперты говорят, что это самый легкий истребитель, достаточно маневренный. Он может поднимать крылатую ракету. Французскую, английскую, немецкую. Они говорят, что F-16 вполне по зубам нашим летчикам. Конечно, надо учитывать комплексы противовоздушной обороны», — объяснил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Киев получит от Нидерландов 42 американских истребителя F-16. По его словам, такая мера помощи Киеву от стран Запада — это «только начало». Еще 19 истребителей Украине пообещала Дания.