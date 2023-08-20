Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО

20 августа 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский готов отдавать РФ и так принадлежащие ей территории Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отдать России и так ей принадлежащий Белгород в обмен на членство в НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-минстром Дании Метте Фредериксен. «Украина готова „обменять“ членство в НАТО на Белгород», — сообщил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Трансляцию встречи проводит украинский телеканал «Рада». Таким образом украинский глава отреагировал на ранние слова начальника штаба НАТО Стиана Йенсена о том, что Украина могла бы отдать часть своих территорий России в обмен на членство в альянсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что альянс будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в конфликте с Россией. В Киеве предлагали законодательно запретить территориальные уступки Москве. Украина регулярно наносит удары по приграничным российским территориям. В частности, 20 августа три вражеских беспилотника атаковали Белгород.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отдать России и так ей принадлежащий Белгород в обмен на членство в НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-минстром Дании Метте Фредериксен. «Украина готова „обменять“ членство в НАТО на Белгород», — сообщил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Трансляцию встречи проводит украинский телеканал «Рада». Таким образом украинский глава отреагировал на ранние слова начальника штаба НАТО Стиана Йенсена о том, что Украина могла бы отдать часть своих территорий России в обмен на членство в альянсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что альянс будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в конфликте с Россией. В Киеве предлагали законодательно запретить территориальные уступки Москве. Украина регулярно наносит удары по приграничным российским территориям. В частности, 20 августа три вражеских беспилотника атаковали Белгород.