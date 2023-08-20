Гладков согласился с Минобороны РФ о количестве беспилотников над Белгородом

Гладков: над Белгородом было сбито три беспилотника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Над Белгородом было сбито три БПЛА, а не 12, уточнил Вячеслав Гладков Фото:

Над Белгородом было сбито три украинских беспилотника. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. До этого глава Белгородской области сообщал о 12 сбитых БПЛА, тем самым противореча официальной информации от Минобороны РФ.

«Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом. В воздухе было сбито 3 цели», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет.

Изначально Гладков говорил о 12 беспилотниках над городом. В то же время Минобороны РФ называло другую цифру.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Белгородом было сбито три украинских беспилотника. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. До этого глава Белгородской области сообщал о 12 сбитых БПЛА, тем самым противореча официальной информации от Минобороны РФ. «Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом. В воздухе было сбито 3 цели», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет. Изначально Гладков говорил о 12 беспилотниках над городом. В то же время Минобороны РФ называло другую цифру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...