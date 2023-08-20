Гладков согласился с Минобороны РФ о количестве беспилотников над Белгородом

Гладков: над Белгородом было сбито три беспилотника

20 августа 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Над Белгородом было сбито три БПЛА, а не 12, уточнил Вячеслав Гладков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Над Белгородом было сбито три украинских беспилотника. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. До этого глава Белгородской области сообщал о 12 сбитых БПЛА, тем самым противореча официальной информации от Минобороны РФ. «Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом. В воздухе было сбито 3 цели», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет. Изначально Гладков говорил о 12 беспилотниках над городом. В то же время Минобороны РФ называло другую цифру.

Над Белгородом было сбито три украинских беспилотника. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. До этого глава Белгородской области сообщал о 12 сбитых БПЛА, тем самым противореча официальной информации от Минобороны РФ. «Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом. В воздухе было сбито 3 цели», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет. Изначально Гладков говорил о 12 беспилотниках над городом. В то же время Минобороны РФ называло другую цифру.