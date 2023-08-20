Гладков согласился с Минобороны РФ о количестве беспилотников над Белгородом

Над Белгородом было сбито три БПЛА, а не 12, уточнил Вячеслав Гладков
Над Белгородом было сбито три украинских беспилотника. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. До этого глава Белгородской области сообщал о 12 сбитых БПЛА, тем самым противореча официальной информации от Минобороны РФ.
«Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом. В воздухе было сбито 3 цели», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет.
Изначально Гладков говорил о 12 беспилотниках над городом. В то же время Минобороны РФ называло другую цифру.
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