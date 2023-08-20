В ЯНАО водителя засыпало грунтом из самосвала

В Тазовском районе (ЯНАО) водителя самосвала засыпало грунтом из машины. Мужчина не смог безопасно открыть замок борта, в результате чего получил тяжелую травму. Об этом рассказали в прокуратуре округа, где добились выплаты компенсации для сотрудника.
«Установлено, что водитель самосвала, пытаясь открыть монтировкой неисправный замок заднего борта поднятого кузова, потерял равновесие и упал лицом вниз на землю, после чего на него посыпался грунт. В результате произошедшего работником получена тяжелая производственная травма», — сообщается в пресс-релизе ведомства.
Делом занялась прокуратура Тазовского района, где обратились в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд принял сторону обвинения и взыскал в пользу водителя 600 тысяч рублей.
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