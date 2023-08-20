В ЯНАО водителя засыпало грунтом из самосвала

21 августа 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Мужчина пытался монтировкой открыть борт кузова Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тазовском районе (ЯНАО) водителя самосвала засыпало грунтом из машины. Мужчина не смог безопасно открыть замок борта, в результате чего получил тяжелую травму. Об этом рассказали в прокуратуре округа, где добились выплаты компенсации для сотрудника. «Установлено, что водитель самосвала, пытаясь открыть монтировкой неисправный замок заднего борта поднятого кузова, потерял равновесие и упал лицом вниз на землю, после чего на него посыпался грунт. В результате произошедшего работником получена тяжелая производственная травма», — сообщается в пресс-релизе ведомства. Делом занялась прокуратура Тазовского района, где обратились в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд принял сторону обвинения и взыскал в пользу водителя 600 тысяч рублей.

В Тазовском районе (ЯНАО) водителя самосвала засыпало грунтом из машины. Мужчина не смог безопасно открыть замок борта, в результате чего получил тяжелую травму. Об этом рассказали в прокуратуре округа, где добились выплаты компенсации для сотрудника. «Установлено, что водитель самосвала, пытаясь открыть монтировкой неисправный замок заднего борта поднятого кузова, потерял равновесие и упал лицом вниз на землю, после чего на него посыпался грунт. В результате произошедшего работником получена тяжелая производственная травма», — сообщается в пресс-релизе ведомства. Делом занялась прокуратура Тазовского района, где обратились в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд принял сторону обвинения и взыскал в пользу водителя 600 тысяч рублей.