Тюменские дачники пытаются спастись от рейдеров из Кургана. Фото

Участники тюменского СНТСН «Тура» оспаривают право ООО «Интеграция+» управлять их дачами

22 августа 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Дачники Тюмени боятся, что курганский коммунальный магнат оставит их без денег и земли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участники тюменского садового товарищества «Тура» пытаются выйти из-под влияния курганской компании «Интеграция+». Варяги получили контроль над СНТ из рук экс-председателя правления товарищества, рассказали URA.RU собственники участков. «Наша бывшая председатель передала нас „Интеграции“, хотя никакого права на это у нее не было, общее решение не принималось. Сейчас „Интеграция“ отказывается уходить, экс-председателя мы на внеочередном собрании собственников отстранили, но она новому правлению документы передавать не хочет», — утверждают собеседники URA.RU. Из предоставленных дачниками документов видно, что на экс-председателя «Туры» заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Более того, прокуратура Тюменской области и нотариальная палата Курганской области признали договор между «Турой» и «Интеграцией» незаконным. Участники садового товарищества сообщили URA.RU, что после этого ничего не поменялось. «Уставные документы выбранный нами председатель не получил, „Интеграция“ почти не появляется, но по факту пока все осталось так же как раньше», — добавили собеседники агентства. URA.RU направило запрос в тюменское отделение союза садоводов России, ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало, как курганская компания объясняет свое присутствие в тюменском СНТ. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники тюменского садового товарищества «Тура» пытаются выйти из-под влияния курганской компании «Интеграция+». Варяги получили контроль над СНТ из рук экс-председателя правления товарищества, рассказали URA.RU собственники участков. «Наша бывшая председатель передала нас „Интеграции“, хотя никакого права на это у нее не было, общее решение не принималось. Сейчас „Интеграция“ отказывается уходить, экс-председателя мы на внеочередном собрании собственников отстранили, но она новому правлению документы передавать не хочет», — утверждают собеседники URA.RU. Из предоставленных дачниками документов видно, что на экс-председателя «Туры» заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Более того, прокуратура Тюменской области и нотариальная палата Курганской области признали договор между «Турой» и «Интеграцией» незаконным. Участники садового товарищества сообщили URA.RU, что после этого ничего не поменялось. «Уставные документы выбранный нами председатель не получил, „Интеграция“ почти не появляется, но по факту пока все осталось так же как раньше», — добавили собеседники агентства. URA.RU направило запрос в тюменское отделение союза садоводов России, ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало, как курганская компания объясняет свое присутствие в тюменском СНТ.