22 августа 2023

Курганец, служивший в спецназе Кадырова, захватил мешок американских гранат. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, граната в руке, сво, армия россии, штурмовики
Курганский боец показал захваченные у ВСУ американские гранаты Фото:
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Бывший курганский боец отряда «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) захватил у ВСУ мешок американских осколочных гранат M67. О трофее военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU.

«Захватили у ВСУ мешок американских осколочных гранат M67 под Бахмутом. Все будем использовать против националистов», — рассказал боец. Также он предоставил видео, где показал как выглядит натовский боеприпас.

Ранее URA.RU писало, что бывший курганский боец спецназа Кадырова рассказал о потерях ВСУ под Бахмутом. По словам военного, украинская армия за сутки теряет несколько сотен солдат. После ухода из отряда «Ахмат» военный отправился в зону СВО по мобилизации.

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Бывший курганский боец отряда «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) захватил у ВСУ мешок американских осколочных гранат M67. О трофее военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «Захватили у ВСУ мешок американских осколочных гранат M67 под Бахмутом. Все будем использовать против националистов», — рассказал боец. Также он предоставил видео, где показал как выглядит натовский боеприпас. Ранее URA.RU писало, что бывший курганский боец спецназа Кадырова рассказал о потерях ВСУ под Бахмутом. По словам военного, украинская армия за сутки теряет несколько сотен солдат. После ухода из отряда «Ахмат» военный отправился в зону СВО по мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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