Курганский боец показал захваченные у ВСУ американские гранаты Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший курганский боец отряда «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) захватил у ВСУ мешок американских осколочных гранат M67. О трофее военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU.

«Захватили у ВСУ мешок американских осколочных гранат M67 под Бахмутом. Все будем использовать против националистов», — рассказал боец. Также он предоставил видео, где показал как выглядит натовский боеприпас.

Ранее URA.RU писало, что бывший курганский боец спецназа Кадырова рассказал о потерях ВСУ под Бахмутом. По словам военного, украинская армия за сутки теряет несколько сотен солдат. После ухода из отряда «Ахмат» военный отправился в зону СВО по мобилизации.