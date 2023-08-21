Супруги, найденные мертвыми в квартире в Асбесте, забирали детей из садика пьяными

22 августа 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

У погибших супругов остались три дочки Фото: Московец Илья © URA.RU Супруги, которых нашли мертвыми в квартире на проспекте Ленина в Асбесте, часто забирали троих детей из детского сада в нетрезвом состоянии. Об этом рассказала девушка, знавшая погибших. «Эту семью [в Асбесте] многие видели. Супруги практически каждый вечер встречались мне на пути из детского сада в нетрезвом состоянии. С ними были дети и друзья», — написала девушка в соцсетях. Тела двух супругов силовики нашли 21 августа. Вместе с ними в квартире были три дочки. Старшей — пять лет, средней — четыре года, младшей — полтора. Старших девочек отправили в соцучреждение, а младшую — в больницу. Вечером 21 августа в соцсетях появилось сообщение, что супруги погибли из-за наркотиков. В СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области пока эту версию не комментировали. Силовики отправили тела погибших на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Супруги ранее были судимы. Мужчина — за грабеж, кражи и незаконный оборот наркотиков. Его супруга — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковника Валерий Горелых. За сутки до происшествия в квартире погибших гостили близкие родственники. По их словам, пара была в адекватном состоянии.

Супруги, которых нашли мертвыми в квартире на проспекте Ленина в Асбесте, часто забирали троих детей из детского сада в нетрезвом состоянии. Об этом рассказала девушка, знавшая погибших. «Эту семью [в Асбесте] многие видели. Супруги практически каждый вечер встречались мне на пути из детского сада в нетрезвом состоянии. С ними были дети и друзья», — написала девушка в соцсетях. Тела двух супругов силовики нашли 21 августа. Вместе с ними в квартире были три дочки. Старшей — пять лет, средней — четыре года, младшей — полтора. Старших девочек отправили в соцучреждение, а младшую — в больницу. Вечером 21 августа в соцсетях появилось сообщение, что супруги погибли из-за наркотиков. В СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области пока эту версию не комментировали. Силовики отправили тела погибших на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Супруги ранее были судимы. Мужчина — за грабеж, кражи и незаконный оборот наркотиков. Его супруга — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковника Валерий Горелых. За сутки до происшествия в квартире погибших гостили близкие родственники. По их словам, пара была в адекватном состоянии.