Российские летчики защитили газовые установки в Черном море от возможного теракта ВСУ

Экипаж самолета Су-30СМ уничтожили вражеский катер, который собирал данные для Украины около газовых установок в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе газодобывающих установок в Черном море уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сообщили в Минобороны России. Заявление опубликовано в
За время контрнаступления Украина несколько раз атаковала российские объекты в Черном море. Среди них — Крымский мост, танкер Sig и военные корабли. Предыдущая атака была 18 августа.
Ранее газета The Times объясняла, почему Киев идет на такие меры. В материале отмечается, что таким образом ВСУ пытаются увести внимание от проблем на фронте.
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