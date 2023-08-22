Российские летчики защитили газовые установки в Черном море от возможного теракта ВСУ

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Вооруженные силы РФ. stock, авиация, истребитель, вкс, stock, су-30
Летчики Су-30СМ уничтожили вражеский разведывательный катер в Черном море Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экипаж самолета Су-30СМ уничтожили вражеский катер, который собирал данные для Украины около газовых установок в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе газодобывающих установок в Черном море уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сообщили в Минобороны России. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.

За время контрнаступления Украина несколько раз атаковала российские объекты в Черном море. Среди них — Крымский мост, танкер Sig и военные корабли. Предыдущая атака была 18 августа.

Ранее газета The Times объясняла, почему Киев идет на такие меры. В материале отмечается, что таким образом ВСУ пытаются увести внимание от проблем на фронте.

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Экипаж самолета Су-30СМ уничтожили вражеский катер, который собирал данные для Украины около газовых установок в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России. «Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе газодобывающих установок в Черном море уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сообщили в Минобороны России. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. За время контрнаступления Украина несколько раз атаковала российские объекты в Черном море. Среди них — Крымский мост, танкер Sig и военные корабли. Предыдущая атака была 18 августа. Ранее газета The Times объясняла, почему Киев идет на такие меры. В материале отмечается, что таким образом ВСУ пытаются увести внимание от проблем на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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