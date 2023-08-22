Российские летчики защитили газовые установки в Черном море от возможного теракта ВСУ

Летчики Су-30СМ уничтожили вражеский разведывательный катер в Черном море Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Экипаж самолета Су-30СМ уничтожили вражеский катер, который собирал данные для Украины около газовых установок в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе газодобывающих установок в Черном море уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сообщили в Минобороны России. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.

За время контрнаступления Украина несколько раз атаковала российские объекты в Черном море. Среди них — Крымский мост, танкер Sig и военные корабли. Предыдущая атака была 18 августа.

Ранее газета The Times объясняла, почему Киев идет на такие меры. В материале отмечается, что таким образом ВСУ пытаются увести внимание от проблем на фронте.