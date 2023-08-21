21 августа 2023
20 августа 2023

В Новом Уренгое умерла женщина, выпавшая из окна высотки

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, открытое окно
В Новом Уренгое скончалась женщина, пострадавшая от падения с высоты Фото:

В Новом Уренгое скончалась женщина, пострадавшая в результате падения из окна седьмого этажа на козырек подъезда. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

«Упавшая на козырек подъезда в микрорайоне Энтузиастов, 4 женщина скончалась от полученных травм. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщил собеседник URA.RU.

Корреспондент отправил запрос в пресс-службу депздрава ЯНАО с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое вечером 21 августа из окна седьмого этажа девятиэтажного дома выпала женщина. Специалисты МЧС достали пострадавшую с козырька подъезда и передали медикам.

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В Новом Уренгое скончалась женщина, пострадавшая в результате падения из окна седьмого этажа на козырек подъезда. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «Упавшая на козырек подъезда в микрорайоне Энтузиастов, 4 женщина скончалась от полученных травм. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщил собеседник URA.RU. Корреспондент отправил запрос в пресс-службу депздрава ЯНАО с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое вечером 21 августа из окна седьмого этажа девятиэтажного дома выпала женщина. Специалисты МЧС достали пострадавшую с козырька подъезда и передали медикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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