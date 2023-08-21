В Новом Уренгое умерла женщина, выпавшая из окна высотки

22 августа 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое скончалась женщина, пострадавшая от падения с высоты Фото: Московец Илья © URA.RU В Новом Уренгое скончалась женщина, пострадавшая в результате падения из окна седьмого этажа на козырек подъезда. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «Упавшая на козырек подъезда в микрорайоне Энтузиастов, 4 женщина скончалась от полученных травм. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщил собеседник URA.RU. Корреспондент отправил запрос в пресс-службу депздрава ЯНАО с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое вечером 21 августа из окна седьмого этажа девятиэтажного дома выпала женщина. Специалисты МЧС достали пострадавшую с козырька подъезда и передали медикам.

В Новом Уренгое скончалась женщина, пострадавшая в результате падения из окна седьмого этажа на козырек подъезда. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «Упавшая на козырек подъезда в микрорайоне Энтузиастов, 4 женщина скончалась от полученных травм. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщил собеседник URA.RU. Корреспондент отправил запрос в пресс-службу депздрава ЯНАО с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое вечером 21 августа из окна седьмого этажа девятиэтажного дома выпала женщина. Специалисты МЧС достали пострадавшую с козырька подъезда и передали медикам.