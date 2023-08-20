В Новом Уренгое из окна девятиэтажки выпала женщина

В Новом Уренгое выпала из окна 7 этажа женщина
В Новом Уренгое из окна седьмого этажа девятиэтажного дома по адресу Энтузиастов, 4 выпала женщина. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
«В микрорайоне Энтузиастов, 4 женщина упала с высоты седьмого этажа на козырек дома. В спасательной операции задействовали сотрудников ОМВД, МЧС и службы экстренного реагирования», — сообщают очевидцы происшествия в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».
Корреспондент агентства направил запрос в департамент здравоохранения ЯНАО по поводу состояния здоровья пострадавшей. На момент публикации новости ответы не получены.
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