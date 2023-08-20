20 августа 2023
19 августа 2023

В Новом Уренгое из окна девятиэтажки выпала женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, реанимация, машина скорой помощи, скорая помошь
В Новом Уренгое выпала из окна 7 этажа женщина Фото:

В Новом Уренгое из окна седьмого этажа девятиэтажного дома по адресу Энтузиастов, 4 выпала женщина. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

«В микрорайоне Энтузиастов, 4 женщина упала с высоты седьмого этажа на козырек дома. В спасательной операции задействовали сотрудников ОМВД, МЧС и службы экстренного реагирования», — сообщают очевидцы происшествия в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент агентства направил запрос в департамент здравоохранения ЯНАО по поводу состояния здоровья пострадавшей. На момент публикации новости ответы не получены.

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В Новом Уренгое из окна седьмого этажа девятиэтажного дома по адресу Энтузиастов, 4 выпала женщина. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «В микрорайоне Энтузиастов, 4 женщина упала с высоты седьмого этажа на козырек дома. В спасательной операции задействовали сотрудников ОМВД, МЧС и службы экстренного реагирования», — сообщают очевидцы происшествия в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства направил запрос в департамент здравоохранения ЯНАО по поводу состояния здоровья пострадавшей. На момент публикации новости ответы не получены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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