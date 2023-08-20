В Новом Уренгое из окна девятиэтажки выпала женщина

21 августа 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое выпала из окна 7 этажа женщина Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое из окна седьмого этажа девятиэтажного дома по адресу Энтузиастов, 4 выпала женщина. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «В микрорайоне Энтузиастов, 4 женщина упала с высоты седьмого этажа на козырек дома. В спасательной операции задействовали сотрудников ОМВД, МЧС и службы экстренного реагирования», — сообщают очевидцы происшествия в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства направил запрос в департамент здравоохранения ЯНАО по поводу состояния здоровья пострадавшей. На момент публикации новости ответы не получены.

В Новом Уренгое из окна седьмого этажа девятиэтажного дома по адресу Энтузиастов, 4 выпала женщина. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «В микрорайоне Энтузиастов, 4 женщина упала с высоты седьмого этажа на козырек дома. В спасательной операции задействовали сотрудников ОМВД, МЧС и службы экстренного реагирования», — сообщают очевидцы происшествия в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства направил запрос в департамент здравоохранения ЯНАО по поводу состояния здоровья пострадавшей. На момент публикации новости ответы не получены.