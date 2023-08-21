В ЯНАО растет спрос на дорожных строителей

22 августа 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

По сравнению с 2022 годом спрос на дорожников вырос на 23% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе вырос спрос на дорожных строителей. По сравнению с прошлым годом спрос на специалистов в этой сфере увеличился на 23%, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter. «В Ямало-Ненецком автономном округе спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства в 2023 году вырос на 8% по сравнению с 2020 годом и сразу на 23% по сравнению с 2022 годом», — сказано в сообщении. При этом выросла и средняя заработная плата. Если в 2020 году дорожники получали 94,3 тысячи рублей, то сейчас их заработок составляет 114,9 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях с самыми высокими зарплатами. Так, на Ямале больше всех могут зарабатывать стоматологи и инженеры по бурению.

В Ямало-Ненецком автономном округе вырос спрос на дорожных строителей. По сравнению с прошлым годом спрос на специалистов в этой сфере увеличился на 23%, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter. «В Ямало-Ненецком автономном округе спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства в 2023 году вырос на 8% по сравнению с 2020 годом и сразу на 23% по сравнению с 2022 годом», — сказано в сообщении. При этом выросла и средняя заработная плата. Если в 2020 году дорожники получали 94,3 тысячи рублей, то сейчас их заработок составляет 114,9 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях с самыми высокими зарплатами. Так, на Ямале больше всех могут зарабатывать стоматологи и инженеры по бурению.