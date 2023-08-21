21 августа 2023
20 августа 2023

В ЯНАО растет спрос на дорожных строителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт автодорожного моста между Екатеринбургом и Первоуральском, строители, дорожные работы, разнорабочие, отбойный молоток
По сравнению с 2022 годом спрос на дорожников вырос на 23% Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе вырос спрос на дорожных строителей. По сравнению с прошлым годом спрос на специалистов в этой сфере увеличился на 23%, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter.

«В Ямало-Ненецком автономном округе спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства в 2023 году вырос на 8% по сравнению с 2020 годом и сразу на 23% по сравнению с 2022 годом», — сказано в сообщении.

При этом выросла и средняя заработная плата. Если в 2020 году дорожники получали 94,3 тысячи рублей, то сейчас их заработок составляет 114,9 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях с самыми высокими зарплатами. Так, на Ямале больше всех могут зарабатывать стоматологи и инженеры по бурению.

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В Ямало-Ненецком автономном округе вырос спрос на дорожных строителей. По сравнению с прошлым годом спрос на специалистов в этой сфере увеличился на 23%, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter. «В Ямало-Ненецком автономном округе спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства в 2023 году вырос на 8% по сравнению с 2020 годом и сразу на 23% по сравнению с 2022 годом», — сказано в сообщении. При этом выросла и средняя заработная плата. Если в 2020 году дорожники получали 94,3 тысячи рублей, то сейчас их заработок составляет 114,9 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях с самыми высокими зарплатами. Так, на Ямале больше всех могут зарабатывать стоматологи и инженеры по бурению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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