Мать юной свердловчанки, отравившейся в Сочи, просит прислать невропатолога к дочке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медперсонал, врач, медики
Женщина просит спасти ее ребенка Фото:
новость из сюжета
Юная свердловчанка впала в кому после купания в Черном море

Екатеринбурженка Елена Хрусталева, чья 7-летняя дочь впала в кому после купания в Черном море, записала видео с просьбой прислать к дочери невропатолога. По ее словам, девочке не становится лучше, а эвакуировать ее нельзя.

«Здравствуйте, пожалуйста спасите моего ребенка! Ее состояние по-прежнему тяжелое, транспортировке она не подлежит. <…> Прошу прислать к нам невропатолога или невролога», — сказала Хрусталева Е1.RU.

Хрусталева добавила, что уральские медики приезжали к девочке в Сочи. Они скорректировали лечение, оценили невозможность транспортировки и уехали. «Мы остались одни в чужом городе. Отек мозга сохраняется. Сказали ждать», — добавила женщина.

Девочка Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край), но попала в реанимацию из-за ротавируса. Местные врачи не смогли оказать помощь ребенку. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать девочку в больницу Москвы. Однако позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Сейчас ребенок находится на искусственной вентиляции легких.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбурженка Елена Хрусталева, чья 7-летняя дочь впала в кому после купания в Черном море, записала видео с просьбой прислать к дочери невропатолога. По ее словам, девочке не становится лучше, а эвакуировать ее нельзя. «Здравствуйте, пожалуйста спасите моего ребенка! Ее состояние по-прежнему тяжелое, транспортировке она не подлежит. <…> Прошу прислать к нам невропатолога или невролога», — сказала Хрусталева Е1.RU. Хрусталева добавила, что уральские медики приезжали к девочке в Сочи. Они скорректировали лечение, оценили невозможность транспортировки и уехали. «Мы остались одни в чужом городе. Отек мозга сохраняется. Сказали ждать», — добавила женщина. Девочка Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край), но попала в реанимацию из-за ротавируса. Местные врачи не смогли оказать помощь ребенку. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать девочку в больницу Москвы. Однако позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Сейчас ребенок находится на искусственной вентиляции легких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...