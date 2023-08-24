Мать юной свердловчанки, отравившейся в Сочи, просит прислать невропатолога к дочке

Екатеринбурженка Елена Хрусталева, чья 7-летняя дочь впала в кому после купания в Черном море, записала видео с просьбой прислать к дочери невропатолога. По ее словам, девочке не становится лучше, а эвакуировать ее нельзя.
«Здравствуйте, пожалуйста спасите моего ребенка! Ее состояние по-прежнему тяжелое, транспортировке она не подлежит. <…> Прошу прислать к нам невропатолога или невролога», — сказала Хрусталева Е1.RU.
Хрусталева добавила, что уральские медики приезжали к девочке в Сочи. Они скорректировали лечение, оценили невозможность транспортировки и уехали. «Мы остались одни в чужом городе. Отек мозга сохраняется. Сказали ждать», — добавила женщина.
Девочка Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край), но попала в реанимацию из-за ротавируса. Местные врачи не смогли оказать помощь ребенку. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать девочку в больницу Москвы. Однако позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Сейчас ребенок находится на искусственной вентиляции легких.
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