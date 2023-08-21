В Тобольске пропал 9-летний ребенок
В Тобольске (Тюменская область) пропал 9-летний ребенок. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».
«Пропал двоюродный брат. Возраст — 9 лет. Ушел из дома вчера вечером, так и не вернулся. Может, кто видел, позвоните, пожалуйста. Был одет в оранжевую футболку, черные штаны с белыми полосками, жилетку, черную кепку. Прошу сообщить, если видели», — написал анонимный автор публикации.
В случае обнаружения ребенка, автор публикации просит связаться с ним по телефонам +79920875832, +79920875831, +79920875843. Комментарий правоохранительных структур ожидается.
21 августа ребенок ушел из дома и не вернулся
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