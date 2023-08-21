В Тюменской области пропал 9-летний ребенок. Фото

22 августа 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

В Тобольске пропал 9-летний ребенок Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) пропал 9-летний ребенок. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Пропал двоюродный брат. Возраст — 9 лет. Ушел из дома вчера вечером, так и не вернулся. Может, кто видел, позвоните, пожалуйста. Был одет в оранжевую футболку, черные штаны с белыми полосками, жилетку, черную кепку. Прошу сообщить, если видели», — написал анонимный автор публикации. В случае обнаружения ребенка, автор публикации просит связаться с ним по телефонам +79920875832, +79920875831, +79920875843. Комментарий правоохранительных структур ожидается. 21 августа ребенок ушел из дома и не вернулся Паблик «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте»: https://vk.com/typical_tobolsk

В Тобольске (Тюменская область) пропал 9-летний ребенок. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Пропал двоюродный брат. Возраст — 9 лет. Ушел из дома вчера вечером, так и не вернулся. Может, кто видел, позвоните, пожалуйста. Был одет в оранжевую футболку, черные штаны с белыми полосками, жилетку, черную кепку. Прошу сообщить, если видели», — написал анонимный автор публикации. В случае обнаружения ребенка, автор публикации просит связаться с ним по телефонам +79920875832, +79920875831, +79920875843. Комментарий правоохранительных структур ожидается.