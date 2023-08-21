21 августа 2023

В Тюменской области пропал 9-летний ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Иртыш. Тобольский район. Пермь, автомобильный мост, знак тобольск, надпись тобольск, мост через иртыш
В Тобольске пропал 9-летний ребенок Фото:

В Тобольске (Тюменская область) пропал 9-летний ребенок. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Пропал двоюродный брат. Возраст — 9 лет. Ушел из дома вчера вечером, так и не вернулся. Может, кто видел, позвоните, пожалуйста. Был одет в оранжевую футболку, черные штаны с белыми полосками, жилетку, черную кепку. Прошу сообщить, если видели», — написал анонимный автор публикации.

В случае обнаружения ребенка, автор публикации просит связаться с ним по телефонам +79920875832, +79920875831, +79920875843. Комментарий правоохранительных структур ожидается.

21 августа ребенок ушел из дома и не вернулся
21 августа ребенок ушел из дома и не вернулся

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В Тобольске (Тюменская область) пропал 9-летний ребенок. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Пропал двоюродный брат. Возраст — 9 лет. Ушел из дома вчера вечером, так и не вернулся. Может, кто видел, позвоните, пожалуйста. Был одет в оранжевую футболку, черные штаны с белыми полосками, жилетку, черную кепку. Прошу сообщить, если видели», — написал анонимный автор публикации. В случае обнаружения ребенка, автор публикации просит связаться с ним по телефонам +79920875832, +79920875831, +79920875843. Комментарий правоохранительных структур ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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