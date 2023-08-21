Боец из Курганской области вернулся домой с тремя осколками в теле Фото: Анна Майорова © URA.RU

Боец из Каргапольского района Курганской области Рафис Тамаев добивается направления в госпиталь на операцию по извлечению осколков из тела и лечение контузии. Ранение он получил в апреле 2023 года в зоне СВО, в мае прибыл в Екатеринбург, но в госпитализации ему отказали из-за отсутствия некоторых документов из ДНР, рассказал URA.RU боец. Сейчас он находится в отпуске по ранению, специализированного лечения не получает.

«Я был мобилизован в сентябре 2022 года. С декабря 2022 служил на территории ДНР. Был командиром штурмовиков. 16 апреля получил осколочные ранения польским снарядом возле Бахмута. Сам ездил в Донецк, сделал рентген, на котором было видно три осколка в спине: возле легкого, в нескольких сантиметрах от ребер, в плече. Сослуживцы помогали — заклеивали раны, чтобы не попала грязь, не загноились», — рассказал Тамаев.

В мае Тамаев прибыл в Екатеринбург на лечение, но в госпитализации ему отказали, так как не было при себе некоторых документов, в том числе служебной характеристики, выписки из приказа командира части об убытии на стационарное лечение. Бойцу объяснили, что документы нужны для проведения операции по удалению осколков и лечения, а также для прохождения военно-врачебной комиссии до 20 сентября 2023 года. «Мне сказали, возможно осколки сами выйдут из тела. Я по сей день с осколками сижу: при движении боль, из-за контузии постоянная тревожность, не могу спать», — отмечает боец. Выплату в связи с ранением он не получил.

Тамаев обращался в военкомат Курганской области, помочь ему не смогли. В курганском комиссариате URA.RU сообщили, что так как боец находится в подчинении воинской части, ему необходимо обращаться в свою воинскую часть. При возникновении экстренных проблем со здоровьем, Тамаеву готовы оказать медицинскую помощь по месту жительства по полису ОМС.

Боец обратился к правозащитнику Александру Андрюкову. «Мы провели медицинскую экспертизу в Челябинске, учитывая наличие у него заболеваний, экспертиза признала его негодным к службе. Мы будем настаивать, чтобы Тамаева направили на повторную военно-врачебную комиссию, которую нужно пройти до 20 сентября», — сказал Андрюков. Пакет документов будет направлен в военную прокуратуру и в воинскую часть.

Боец из Каргапольского округа получил осколочные ранения от польского снаряда в ДНР. На снимке видны два осколка, застрявшие в спине. Еще один осколок застрял в плече. фото: предоставил Александр Андрюков

По словам бойца, в госпитализации в военный госпиталь Екатеринбурга ему отказали из-за отсутствия некоторых документов из боевой части ДНР. В гражданских больницах боевые ранения не оперируют. фото: предоставил Александр Андрюков

Боец добивается направления в военный госпиталь на операцию и лечение, а также повторной военно-врачебной комиссии