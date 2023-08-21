Расторгнут договор о продаже пермского оборонного завода-банкрота

Договор продажи пермского завода имени Дзержинского расторгнут до решения суда

22 августа 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Московская компания не будет покупать оборонный завод Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермское ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского, которое находится в процессе банкротства, а также московская компания «Спецпроектстрой», расторгли договор купли продажи оборонного предприятия, не дожидаясь решения суда. Об этом говорится в сообщении конкурсного управляющего завода Льва Шляпина, опубликованного в федеральном реестре сведений о банкротстве. «Конкурсный управляющий Шляпин Лев Александрович уведомляет о расторжении договора купли-продажи, заключенного между ФГУП „Машиностроительный завод имени Дзержинского“ и ООО ПСК „Спепроектстрой“. Договор был заключен по результатам торгов, заключенных на электронной площадке ООО „Сервис-Консалт“», — говорится в сообщении. Договор был заключен 22 мая 2023 года, сумма сделки составила 725 млн рублей. Новый собственник оборонного предприятия сообщил о планах модернизации производства завода. Минпромторг РФ оспорил результаты торгов, подав соответствующее заявление в суд в рамках рассмотрения дела о банкротстве. Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении требований. В итоге договор между оборонным заводом и московской компанией расторгли в досудебном порядке. ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию. Речь, в том числе, о радиовзрывателях и других комплектующих для боевых частей ракет. Владельцами предприятия являются Росимущество и Минпромторг РФ. В течение нескольких лет завод находится в процедуре банкротства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского, которое находится в процессе банкротства, а также московская компания «Спецпроектстрой», расторгли договор купли продажи оборонного предприятия, не дожидаясь решения суда. Об этом говорится в сообщении конкурсного управляющего завода Льва Шляпина, опубликованного в федеральном реестре сведений о банкротстве. «Конкурсный управляющий Шляпин Лев Александрович уведомляет о расторжении договора купли-продажи, заключенного между ФГУП „Машиностроительный завод имени Дзержинского“ и ООО ПСК „Спепроектстрой“. Договор был заключен по результатам торгов, заключенных на электронной площадке ООО „Сервис-Консалт“», — говорится в сообщении. Договор был заключен 22 мая 2023 года, сумма сделки составила 725 млн рублей. Новый собственник оборонного предприятия сообщил о планах модернизации производства завода. Минпромторг РФ оспорил результаты торгов, подав соответствующее заявление в суд в рамках рассмотрения дела о банкротстве. Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении требований. В итоге договор между оборонным заводом и московской компанией расторгли в досудебном порядке. ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию. Речь, в том числе, о радиовзрывателях и других комплектующих для боевых частей ракет. Владельцами предприятия являются Росимущество и Минпромторг РФ. В течение нескольких лет завод находится в процедуре банкротства.