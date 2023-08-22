22 августа 2023

В Курганской области медик через суд добилась льготной пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский фельдшер отсудила льготную пенсию Фото:

Фельдшер отсудила у Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ в Курганской области (ОСФР) начисление льготной пенсии. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда.

«Медработнику было отказано в назначении досрочной страховой пенсии, поскольку в стаж не вошли учебные отпуска и период работы в сельской больнице. Суд удовлетворил иск, пенсия назначена», — указано в судебном документе.

По решению суда фельдшеру включили в льготный стаж и работу в Частоозерской центральной районной больнице, поскольку она представила подтверждающие документы. Отказ в досрочной страховой пенсии со стороны ОСФР признан незаконным.

Ранее медицинской сестре, работавшей в больнице села Кетово Курганской области, пришлось через суд доказывать свое право на льготную пенсию. Документы в больнице были уничтожены при канализационной аварии.

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Фельдшер отсудила у Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ в Курганской области (ОСФР) начисление льготной пенсии. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда. «Медработнику было отказано в назначении досрочной страховой пенсии, поскольку в стаж не вошли учебные отпуска и период работы в сельской больнице. Суд удовлетворил иск, пенсия назначена», — указано в судебном документе. По решению суда фельдшеру включили в льготный стаж и работу в Частоозерской центральной районной больнице, поскольку она представила подтверждающие документы. Отказ в досрочной страховой пенсии со стороны ОСФР признан незаконным. Ранее медицинской сестре, работавшей в больнице села Кетово Курганской области, пришлось через суд доказывать свое право на льготную пенсию. Документы в больнице были уничтожены при канализационной аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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