В Курганской области медик через суд добилась льготной пенсии

Курганский фельдшер отсудила льготную пенсию Фото: Илья Московец © URA.RU

Фельдшер отсудила у Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ в Курганской области (ОСФР) начисление льготной пенсии. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда.

«Медработнику было отказано в назначении досрочной страховой пенсии, поскольку в стаж не вошли учебные отпуска и период работы в сельской больнице. Суд удовлетворил иск, пенсия назначена», — указано в судебном документе.

По решению суда фельдшеру включили в льготный стаж и работу в Частоозерской центральной районной больнице, поскольку она представила подтверждающие документы. Отказ в досрочной страховой пенсии со стороны ОСФР признан незаконным.

Ранее медицинской сестре, работавшей в больнице села Кетово Курганской области, пришлось через суд доказывать свое право на льготную пенсию. Документы в больнице были уничтожены при канализационной аварии.