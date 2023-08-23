Пентагон обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине

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В США обвинили РФ в нарушении работы спутниковой сети Starlink Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США считают, что Россия пытается заглушить спутники Starlink, помогающие украинской армии. Об этом заявил командующий американскими Космическими силами генерал Ченс Салтцмен.

«Россияне пытаются ее глушить (группу спутников Starlink — прим. URA.RU)», — заявил Ченс Салтцмен в интервью The Washington Post. Он добавил, что США пытаются вывести на околоземную орбиту около тысячи спутников, чтобы оказать своим военным поддержку, а также достигнуть превосходства в космосе на фоне конфликта с Китаем.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Предприниматель Илон Маск в 2022 году массово выводил спутники своей компании Starlink на орбиту, передает VSE42.Ru. Немецкие журналисты отмечали, что судьба Украины в ходе военного конфликта во многом зависит от того, заблокирует ли Маск доступ к ним для украинских военных. Украинский офицер, в свою очередь, рассказал, что в России нашли способ вносить сбои в работу спутниковой сети. Минобороны РФ показывало кадры, как ВС РФ уничтожают точку связи Starlink ВСУ, пишет RT.

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В США считают, что Россия пытается заглушить спутники Starlink, помогающие украинской армии. Об этом заявил командующий американскими Космическими силами генерал Ченс Салтцмен. «Россияне пытаются ее глушить (группу спутников Starlink — прим. URA.RU)», — заявил Ченс Салтцмен в интервью The Washington Post. Он добавил, что США пытаются вывести на околоземную орбиту около тысячи спутников, чтобы оказать своим военным поддержку, а также достигнуть превосходства в космосе на фоне конфликта с Китаем. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Предприниматель Илон Маск в 2022 году массово выводил спутники своей компании Starlink на орбиту, передает VSE42.Ru. Немецкие журналисты отмечали, что судьба Украины в ходе военного конфликта во многом зависит от того, заблокирует ли Маск доступ к ним для украинских военных. Украинский офицер, в свою очередь, рассказал, что в России нашли способ вносить сбои в работу спутниковой сети. Минобороны РФ показывало кадры, как ВС РФ уничтожают точку связи Starlink ВСУ, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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