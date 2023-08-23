Пентагон обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине

23 августа 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

В США обвинили РФ в нарушении работы спутниковой сети Starlink Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США считают, что Россия пытается заглушить спутники Starlink, помогающие украинской армии. Об этом заявил командующий американскими Космическими силами генерал Ченс Салтцмен. «Россияне пытаются ее глушить (группу спутников Starlink — прим. URA.RU)», — заявил Ченс Салтцмен в интервью The Washington Post . Он добавил, что США пытаются вывести на околоземную орбиту около тысячи спутников, чтобы оказать своим военным поддержку, а также достигнуть превосходства в космосе на фоне конфликта с Китаем. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Предприниматель Илон Маск в 2022 году массово выводил спутники своей компании Starlink на орбиту, передает VSE42.Ru. Немецкие журналисты отмечали, что судьба Украины в ходе военного конфликта во многом зависит от того, заблокирует ли Маск доступ к ним для украинских военных. Украинский офицер, в свою очередь, рассказал, что в России нашли способ вносить сбои в работу спутниковой сети. Минобороны РФ показывало кадры, как ВС РФ уничтожают точку связи Starlink ВСУ, пишет RT.

В США считают, что Россия пытается заглушить спутники Starlink, помогающие украинской армии. Об этом заявил командующий американскими Космическими силами генерал Ченс Салтцмен. «Россияне пытаются ее глушить (группу спутников Starlink — прим. URA.RU)», — заявил Ченс Салтцмен в интервью The Washington Post. Он добавил, что США пытаются вывести на околоземную орбиту около тысячи спутников, чтобы оказать своим военным поддержку, а также достигнуть превосходства в космосе на фоне конфликта с Китаем. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Предприниматель Илон Маск в 2022 году массово выводил спутники своей компании Starlink на орбиту, передает VSE42.Ru. Немецкие журналисты отмечали, что судьба Украины в ходе военного конфликта во многом зависит от того, заблокирует ли Маск доступ к ним для украинских военных. Украинский офицер, в свою очередь, рассказал, что в России нашли способ вносить сбои в работу спутниковой сети. Минобороны РФ показывало кадры, как ВС РФ уничтожают точку связи Starlink ВСУ, пишет RT.