Индия посадила на Луну модуль «Викрам» через 3 дня после крушения российского аппарата

Индийское космическое агентство посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии «Чандраян-3». Индийская организация космических исследований транслировала спуск. Посадка модуля «Викрам» прошла успешно.
Прямой эфир с посадкой аппарата смотрели 7,8 млн человек. Трансляция шла на youtube-канале Индийской организации космических исследований. Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны.
Ранее, 20 августа, российская станция «Луна-25» разбилась о Луну из-за неисправности двигателя. В результате аварии аппарат прекратил свое существование. Заслуженный испытатель космической техники Андрей Емельянов заявил, что повторного запуска «Луны-25» скорее всего не будет, поскольку аппараты для следующих миссий уже готовы, а для изменения их программ потребуется много времени. Станция «Луна-25» была запущена в ночь на 11 августа в рамках космической программы, которую Россия начала после 50-летнего перерыва.
Индийское космическое агентство посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии «Чандраян-3». Индийская организация космических исследований транслировала спуск. Посадка модуля «Викрам» прошла успешно. Прямой эфир с посадкой аппарата смотрели 7,8 млн человек. Трансляция шла на youtube-канале Индийской организации космических исследований. Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны. Ранее, 20 августа, российская станция «Луна-25» разбилась о Луну из-за неисправности двигателя. В результате аварии аппарат прекратил свое существование. Заслуженный испытатель космической техники Андрей Емельянов заявил, что повторного запуска «Луны-25» скорее всего не будет, поскольку аппараты для следующих миссий уже готовы, а для изменения их программ потребуется много времени. Станция «Луна-25» была запущена в ночь на 11 августа в рамках космической программы, которую Россия начала после 50-летнего перерыва.