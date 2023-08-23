Индия посадила на Луну модуль «Викрам» через 3 дня после крушения российского аппарата

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Индия стала первой страной, посадившей корабль на Луну Фото:

Индийское космическое агентство посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии «Чандраян-3». Индийская организация космических исследований транслировала спуск. Посадка модуля «Викрам» прошла успешно.

Прямой эфир с посадкой аппарата смотрели 7,8 млн человек. Трансляция шла на youtube-канале Индийской организации космических исследований. Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны.

Ранее, 20 августа, российская станция «Луна-25» разбилась о Луну из-за неисправности двигателя. В результате аварии аппарат прекратил свое существование. Заслуженный испытатель космической техники Андрей Емельянов заявил, что повторного запуска «Луны-25» скорее всего не будет, поскольку аппараты для следующих миссий уже готовы, а для изменения их программ потребуется много времени. Станция «Луна-25» была запущена в ночь на 11 августа в рамках космической программы, которую Россия начала после 50-летнего перерыва.

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Индийское космическое агентство посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии «Чандраян-3». Индийская организация космических исследований транслировала спуск. Посадка модуля «Викрам» прошла успешно. Прямой эфир с посадкой аппарата смотрели 7,8 млн человек. Трансляция шла на youtube-канале Индийской организации космических исследований. Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны. Ранее, 20 августа, российская станция «Луна-25» разбилась о Луну из-за неисправности двигателя. В результате аварии аппарат прекратил свое существование. Заслуженный испытатель космической техники Андрей Емельянов заявил, что повторного запуска «Луны-25» скорее всего не будет, поскольку аппараты для следующих миссий уже готовы, а для изменения их программ потребуется много времени. Станция «Луна-25» была запущена в ночь на 11 августа в рамках космической программы, которую Россия начала после 50-летнего перерыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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