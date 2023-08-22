Ученые рассказали, будет ли перезапуск «Луны-25»

РБК: повторного запуска станции «Луна-25» не будет
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Программы аппаратов будут изменены, заявил Андрей Емельянов Фото:

Повторного запуска станции «Луна-25» скорее всего не будет, поскольку для следующих миссий будут готовы аппараты. Об этом заявил заслуженный испытатель космической техники Андрей Емельянов.

«Я не думаю, что будет повторение миссии „Луна-25“. Все-таки аппараты эти разрабатываются очень давно, и у каждого свой функционал, набор приборов», — сказал Емельянов РБК. По его словам, программы аппаратов будут изменены.

Историк космонавтики Александр Железняков выразил мнение, что говорить о повторном запуске сложно. Он считает, что это зависит от количества средств, которые выделяются на такую миссию.

Станция «Луна-25» была запущена в ночь на 11 августа в рамках космической программы, которую Россия возобновила после 50-летнего перерыва. Ей удалось выйти на орбиту искусственного спутника Луны впервые в современной истории РФ, а также сделать снимок с ее поверхности. Однако столкнулась о Луну после перехода на нерасчетную орбиту и прекратила существование. URA.RU приводило сводки о том, для чего была запущена «Луна-25» и о причинах столкновения.

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Повторного запуска станции «Луна-25» скорее всего не будет, поскольку для следующих миссий будут готовы аппараты. Об этом заявил заслуженный испытатель космической техники Андрей Емельянов. «Я не думаю, что будет повторение миссии „Луна-25“. Все-таки аппараты эти разрабатываются очень давно, и у каждого свой функционал, набор приборов», — сказал Емельянов РБК. По его словам, программы аппаратов будут изменены. Историк космонавтики Александр Железняков выразил мнение, что говорить о повторном запуске сложно. Он считает, что это зависит от количества средств, которые выделяются на такую миссию. Станция «Луна-25» была запущена в ночь на 11 августа в рамках космической программы, которую Россия возобновила после 50-летнего перерыва. Ей удалось выйти на орбиту искусственного спутника Луны впервые в современной истории РФ, а также сделать снимок с ее поверхности. Однако столкнулась о Луну после перехода на нерасчетную орбиту и прекратила существование. URA.RU приводило сводки о том, для чего была запущена «Луна-25» и о причинах столкновения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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