Ученые рассказали, будет ли перезапуск «Луны-25»

Повторного запуска станции «Луна-25» скорее всего не будет, поскольку для следующих миссий будут готовы аппараты. Об этом заявил заслуженный испытатель космической техники Андрей Емельянов.
«Я не думаю, что будет повторение миссии „Луна-25“. Все-таки аппараты эти разрабатываются очень давно, и у каждого свой функционал, набор приборов», — сказал Емельянов РБК. По его словам, программы аппаратов будут изменены.
Историк космонавтики Александр Железняков выразил мнение, что говорить о повторном запуске сложно. Он считает, что это зависит от количества средств, которые выделяются на такую миссию.
Станция «Луна-25» была запущена в ночь на 11 августа в рамках космической программы, которую Россия возобновила после 50-летнего перерыва. Ей удалось выйти на орбиту искусственного спутника Луны впервые в современной истории РФ, а также сделать снимок с ее поверхности. Однако столкнулась о Луну после перехода на нерасчетную орбиту и прекратила существование. URA.RU приводило сводки о том, для чего была запущена «Луна-25» и о причинах столкновения.
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