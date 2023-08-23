Командиры ВСУ попросили Зеленского усилить мобилизацию на Украине

23 августа 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Военные командиры ВСУ обратились к Владимиру Зеленскому, чтобы усилить мобилизацию Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское военное командование выразило желание усилить мобилизацию в стране. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать», — сказал украинский лидер. Его слова цитирует издание «Страна.ua». В конце июля в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления. Официальный представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. Также в ходе обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях полиция Украины изъяла более 10 тысяч медицинских дел по подозрению в коррупции. Как сообщалось, речь шла о фальшивых справках для уклонистов, позволяющим им пересечь границу, передает RT.

Украинское военное командование выразило желание усилить мобилизацию в стране. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать», — сказал украинский лидер. Его слова цитирует издание «Страна.ua». В конце июля в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления. Официальный представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. Также в ходе обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях полиция Украины изъяла более 10 тысяч медицинских дел по подозрению в коррупции. Как сообщалось, речь шла о фальшивых справках для уклонистов, позволяющим им пересечь границу, передает RT.