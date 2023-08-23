Командиры ВСУ попросили Зеленского усилить мобилизацию на Украине

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Военные командиры ВСУ обратились к Владимиру Зеленскому, чтобы усилить мобилизацию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинское военное командование выразило желание усилить мобилизацию в стране. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать», — сказал украинский лидер. Его слова цитирует издание «Страна.ua».

В конце июля в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления. Официальный представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. Также в ходе обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях полиция Украины изъяла более 10 тысяч медицинских дел по подозрению в коррупции. Как сообщалось, речь шла о фальшивых справках для уклонистов, позволяющим им пересечь границу, передает RT.

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Украинское военное командование выразило желание усилить мобилизацию в стране. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать», — сказал украинский лидер. Его слова цитирует издание «Страна.ua». В конце июля в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления. Официальный представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. Также в ходе обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях полиция Украины изъяла более 10 тысяч медицинских дел по подозрению в коррупции. Как сообщалось, речь шла о фальшивых справках для уклонистов, позволяющим им пересечь границу, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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