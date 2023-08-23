Командиры ВСУ попросили Зеленского усилить мобилизацию на Украине

Украинское военное командование выразило желание усилить мобилизацию в стране. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать», — сказал украинский лидер. Его слова цитирует издание «Страна.ua».
В конце июля в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления. Официальный представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. Также в ходе обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях полиция Украины изъяла более 10 тысяч медицинских дел по подозрению в коррупции. Как сообщалось, речь шла о фальшивых справках для уклонистов, позволяющим им пересечь границу, передает RT.
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