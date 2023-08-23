Путин поздравил премьера Индии с успешным прилунением

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин похвалил Индию за технологические успехи Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьера Индии с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну. Как отмечает пресс-служба Кремля, это свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере.

«Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции „Чандраян-3“ на Луну в районе ее Южного полюса», — сообщается на сайте Кремля. Успех Индии Путин назвал большим шагом в освоении космического пространства и прогресса Индии. Он также пожелал коллегам новых совершений.

Днем 23 августа Индийское космическое агентство посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии «Чандраян-3». Прилунение произошло через три дня после крушения российской станции «Луна-25», которая врезалась в естественный спутник Земли из-за неисправности двигателя.

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Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьера Индии с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну. Как отмечает пресс-служба Кремля, это свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере. «Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции „Чандраян-3“ на Луну в районе ее Южного полюса», — сообщается на сайте Кремля. Успех Индии Путин назвал большим шагом в освоении космического пространства и прогресса Индии. Он также пожелал коллегам новых совершений. Днем 23 августа Индийское космическое агентство посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии «Чандраян-3». Прилунение произошло через три дня после крушения российской станции «Луна-25», которая врезалась в естественный спутник Земли из-за неисправности двигателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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