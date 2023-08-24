Военкор Коц: Россия стянула резервы в преддверии осенней кампании

Украина эвакуирует города перед российским наступлением, сказал Андрей Коц Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия подготовила резервы к осенней кампании и сможет использовать их либо для наступления, либо для укрепления обороны на некоторых участках. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц, отметив, что наступательные действия российских войск уже начались.

«Когда выдохнется украинское наступление, наши либо усилят нажим на севере, в районе Лимана или Купянска, либо ударят где-то еще, потому что у нас достаточно серьезная резервная группировка собралась. Ну вот вопрос, как наш Генштаб решит ее использовать, для наступления либо для усиления обороны на некоторых участках», — сказал Андрей Коц.

По его словам, Россия уже начала наступать по ряду направлений. «Наступление, в принципе, уже в таком немножко ползучем порядке идет на купянском и красно-лиманском направлениях. Наш противник уже эвакуирует купянские окрестности. Там 63 населенных пункта эвакуируются. Для нас Купянск важен тем, что он позволит наступать на Изюм и дальше на Харьков, либо на юг на Славинско-Краматорскую агломерацию в ДНР», — отметил собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет тяжело из-за минных полей. Украинское военное командование попросило его усилить мобилизацию в стране. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после встречи с российским лидером Владимиром Путиным анонсировал «много интересного» осенью в рамках спецоперации.