Второй самолет, где мог находиться Пригожин, приземлился в Москве. Видео 23 августа 2023 в 23:18 Размер текста - 17 + Второй самолет Евгения Пригожина приземлился в подмосковном аэропорту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Второй самолет Евгения Пригожина с номером RA-02748 приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево. Именно на нем мог находиться бизнесмен, сообщают источники. «Приземлился второй самолет. Именно на нем мог лететь Евгений Пригожин, который ради собственной безопасности зарегистрировался на один борт, а находился в другом», — сообщается в telegram-канале Readovka со ссылкой на источники. Самолет, упавший в Тверской области, принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. Крушение произошло в 15, километрах от Хотилово, сообщила журналист Ксения Собчак. Сам бизнесмен числился среди пассажиров, уточнили в Росавиации. Второй самолет Евгения Пригожина с номером RA-02748 приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево. Именно на нем мог находиться бизнесмен, сообщают источники. «Приземлился второй самолет. Именно на нем мог лететь Евгений Пригожин, который ради собственной безопасности зарегистрировался на один борт, а находился в другом», — сообщается в telegram-канале Readovka со ссылкой на источники. Самолет, упавший в Тверской области, принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. Крушение произошло в 15, километрах от Хотилово, сообщила журналист Ксения Собчак. Сам бизнесмен числился среди пассажиров, уточнили в Росавиации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям