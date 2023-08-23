Второй самолет Евгения Пригожина приземлился в подмосковном аэропорту
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным
Второй самолет Евгения Пригожина с номером RA-02748 приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево. Именно на нем мог находиться бизнесмен, сообщают источники.
«Приземлился второй самолет. Именно на нем мог лететь Евгений Пригожин, который ради собственной безопасности зарегистрировался на один борт, а находился в другом», — сообщается в telegram-канале Readovka со ссылкой на источники.
Самолет, упавший в Тверской области, принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. Крушение произошло в 15, километрах от Хотилово, сообщила журналист Ксения Собчак. Сам бизнесмен числился среди пассажиров, уточнили в Росавиации.
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