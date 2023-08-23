23 августа 2023

Второй самолет, где мог находиться Пригожин, приземлился в Москве. Видео

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Второй самолет Евгения Пригожина приземлился в подмосковном аэропорту Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Второй самолет Евгения Пригожина с номером RA-02748 приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево. Именно на нем мог находиться бизнесмен, сообщают источники.

«Приземлился второй самолет. Именно на нем мог лететь Евгений Пригожин, который ради собственной безопасности зарегистрировался на один борт, а находился в другом», — сообщается в telegram-канале Readovka со ссылкой на источники.

Самолет, упавший в Тверской области, принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. Крушение произошло в 15, километрах от Хотилово, сообщила журналист Ксения Собчак. Сам бизнесмен числился среди пассажиров, уточнили в Росавиации.

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Второй самолет Евгения Пригожина с номером RA-02748 приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево. Именно на нем мог находиться бизнесмен, сообщают источники. «Приземлился второй самолет. Именно на нем мог лететь Евгений Пригожин, который ради собственной безопасности зарегистрировался на один борт, а находился в другом», — сообщается в telegram-канале Readovka со ссылкой на источники. Самолет, упавший в Тверской области, принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. Крушение произошло в 15, километрах от Хотилово, сообщила журналист Ксения Собчак. Сам бизнесмен числился среди пассажиров, уточнили в Росавиации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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