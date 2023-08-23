В ЯНАО ребенок распылил в товарища перцовый баллончик. Фото

24 августа 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

В ЯНАО медики оказали помощь ребенку, который получил струю из газового баллончика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) девятилетний ребенок распылил струю газа из баллончика в лицо своему товарищу. О данном факте сообщили в пресс-службе окружной полиции. «В Губкинском около четвертой школы 23 августа малолетний ребенок распылил струю из баллончика с газообразным веществом в сторону другого малолетнего ребенка. Факт зарегистрирован, проводится проверка», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО. В ситуацию вмешались взрослые, оказавшиеся на месте происшествия. Они вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся матери ребенка. После приезда скорой мальчику была оказана вся необходимая помощь, госпитализация не потребовалась. Об этом корреспонденту агентства сообщили ноябрьские медики. В Губкинском ребенок пострадал от газового баллончика Фото: группа «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/gubkinskiy_com?w=wall-40048634_63773

В Губкинском (ЯНАО) девятилетний ребенок распылил струю газа из баллончика в лицо своему товарищу. О данном факте сообщили в пресс-службе окружной полиции. «В Губкинском около четвертой школы 23 августа малолетний ребенок распылил струю из баллончика с газообразным веществом в сторону другого малолетнего ребенка. Факт зарегистрирован, проводится проверка», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО. В ситуацию вмешались взрослые, оказавшиеся на месте происшествия. Они вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся матери ребенка. После приезда скорой мальчику была оказана вся необходимая помощь, госпитализация не потребовалась. Об этом корреспонденту агентства сообщили ноябрьские медики.