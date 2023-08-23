23 августа 2023
22 августа 2023

В ЯНАО ребенок распылил в товарища перцовый баллончик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО медики оказали помощь ребенку, который получил струю из газового баллончика Фото:

В Губкинском (ЯНАО) девятилетний ребенок распылил струю газа из баллончика в лицо своему товарищу. О данном факте сообщили в пресс-службе окружной полиции.

«В Губкинском около четвертой школы 23 августа малолетний ребенок распылил струю из баллончика с газообразным веществом в сторону другого малолетнего ребенка. Факт зарегистрирован, проводится проверка», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

В ситуацию вмешались взрослые, оказавшиеся на месте происшествия. Они вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся матери ребенка.

После приезда скорой мальчику была оказана вся необходимая помощь, госпитализация не потребовалась. Об этом корреспонденту агентства сообщили ноябрьские медики.

В Губкинском ребенок пострадал от газового баллончика
В Губкинском ребенок пострадал от газового баллончика
Фото:

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В Губкинском (ЯНАО) девятилетний ребенок распылил струю газа из баллончика в лицо своему товарищу. О данном факте сообщили в пресс-службе окружной полиции. «В Губкинском около четвертой школы 23 августа малолетний ребенок распылил струю из баллончика с газообразным веществом в сторону другого малолетнего ребенка. Факт зарегистрирован, проводится проверка», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО. В ситуацию вмешались взрослые, оказавшиеся на месте происшествия. Они вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся матери ребенка. После приезда скорой мальчику была оказана вся необходимая помощь, госпитализация не потребовалась. Об этом корреспонденту агентства сообщили ноябрьские медики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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