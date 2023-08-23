23 августа 2023

Ученый Пермского Политеха назвал преимущества Linux перед Windows

Доцент Пермского Политеха Курушин: Linux безопаснее Windows
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Windows. Тюмень, планшет, windows
Windows не во всем лучше других систем Фото:

В России чиновники, силовики и промышленники начинают заменять на своих компьютерах операционную систему Windows на Linux. По словам доцента кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского Политеха (ПНИПУ) Даниила Курушина, это связано в первую очередь с безопасностью. Эксперт также отмечает, что и для рядовых пользователей эта система имеет ряд преимуществ.

«Для обычного пользователя преимуществом Linux будет простота установки программ, широкий набор бесплатного софта в «Магазине приложений» и, скорее всего, большая защищенность от сетевых угроз. Вирусы пишутся преимущественно под Windows, так как «рынок» сбыта шире, — пояснил ИТ-специалист URA.RU.

Курушин сравнил системы Windows и iOS со съемной квартирой — они предоставляют «софт» как услугу, которую можно отозвать в любой момент. Более того, по его словам, через них разработчик может скрытно наблюдать за пользователем.

Ранее URA.RU рассказывало, что презентованный в августе российский телефона Р-ФОН работает на операционной системе «РОСА мобайл», которая создана на базе Linux. От Windows в России начали отказываться полицейские и чиновники.

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В России чиновники, силовики и промышленники начинают заменять на своих компьютерах операционную систему Windows на Linux. По словам доцента кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского Политеха (ПНИПУ) Даниила Курушина, это связано в первую очередь с безопасностью. Эксперт также отмечает, что и для рядовых пользователей эта система имеет ряд преимуществ. «Для обычного пользователя преимуществом Linux будет простота установки программ, широкий набор бесплатного софта в «Магазине приложений» и, скорее всего, большая защищенность от сетевых угроз. Вирусы пишутся преимущественно под Windows, так как «рынок» сбыта шире, — пояснил ИТ-специалист URA.RU. Курушин сравнил системы Windows и iOS со съемной квартирой — они предоставляют «софт» как услугу, которую можно отозвать в любой момент. Более того, по его словам, через них разработчик может скрытно наблюдать за пользователем. Ранее URA.RU рассказывало, что презентованный в августе российский телефона Р-ФОН работает на операционной системе «РОСА мобайл», которая создана на базе Linux. От Windows в России начали отказываться полицейские и чиновники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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