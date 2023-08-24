Виновник ДТП в Калуге ответил на обвинения в приеме наркотиков СК: виновник ДТП в Калуге признал вину, но отрицает, что принимал наркотики 25 августа 2023 в 01:47 Размер текста - 17 + Следователи планируют подать ходатайство об аресте виновника ДТП Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следователи допросили виновника ДТП в Калуге, в котором пострадали 11 человек. Мужчина признал вину, но заявил, что не принимал наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калужской области. «Водитель автомобиля, допустивший наезд на людей в Калуге, задержан и допрошен. В ходе допроса водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Следователи планируют подать ходатайство об аресте подозреваемого. В данный момент мужчина находится в лечебном учреждении под конвоем. Ранее URA.RU писало, что в Калуге водитель Toyota Corolla в состоянии опьянения выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. В результате происшествия пострадали 11 человек, среди них трое несовершеннолетние Двое детей получили тяжелые травмы. Их собираются транспортировать в московскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ. Следователи допросили виновника ДТП в Калуге, в котором пострадали 11 человек. Мужчина признал вину, но заявил, что не принимал наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калужской области. «Водитель автомобиля, допустивший наезд на людей в Калуге, задержан и допрошен. В ходе допроса водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Следователи планируют подать ходатайство об аресте подозреваемого. В данный момент мужчина находится в лечебном учреждении под конвоем. Ранее URA.RU писало, что в Калуге водитель Toyota Corolla в состоянии опьянения выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. В результате происшествия пострадали 11 человек, среди них трое несовершеннолетние Двое детей получили тяжелые травмы. Их собираются транспортировать в московскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям