24 августа 2023

Виновник ДТП в Калуге ответил на обвинения в приеме наркотиков

СК: виновник ДТП в Калуге признал вину, но отрицает, что принимал наркотики
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи планируют подать ходатайство об аресте виновника ДТП Фото:

Следователи допросили виновника ДТП в Калуге, в котором пострадали 11 человек. Мужчина признал вину, но заявил, что не принимал наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калужской области.

«Водитель автомобиля, допустивший наезд на людей в Калуге, задержан и допрошен. В ходе допроса водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Следователи планируют подать ходатайство об аресте подозреваемого. В данный момент мужчина находится в лечебном учреждении под конвоем.

Ранее URA.RU писало, что в Калуге водитель Toyota Corolla в состоянии опьянения выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. В результате происшествия пострадали 11 человек, среди них трое несовершеннолетние Двое детей получили тяжелые травмы. Их собираются транспортировать в московскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ.

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Следователи допросили виновника ДТП в Калуге, в котором пострадали 11 человек. Мужчина признал вину, но заявил, что не принимал наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калужской области. «Водитель автомобиля, допустивший наезд на людей в Калуге, задержан и допрошен. В ходе допроса водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Следователи планируют подать ходатайство об аресте подозреваемого. В данный момент мужчина находится в лечебном учреждении под конвоем. Ранее URA.RU писало, что в Калуге водитель Toyota Corolla в состоянии опьянения выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. В результате происшествия пострадали 11 человек, среди них трое несовершеннолетние Двое детей получили тяжелые травмы. Их собираются транспортировать в московскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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