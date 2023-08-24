Виновник ДТП в Калуге ответил на обвинения в приеме наркотиков

Следователи допросили виновника ДТП в Калуге, в котором пострадали 11 человек. Мужчина признал вину, но заявил, что не принимал наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калужской области.
«Водитель автомобиля, допустивший наезд на людей в Калуге, задержан и допрошен. В ходе допроса водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал», —
Следователи планируют подать ходатайство об аресте подозреваемого. В данный момент мужчина находится в лечебном учреждении под конвоем.
Ранее URA.RU писало, что в Калуге водитель Toyota Corolla в состоянии опьянения выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. В результате происшествия пострадали 11 человек, среди них трое несовершеннолетние Двое детей получили тяжелые травмы. Их собираются транспортировать в московскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ.
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