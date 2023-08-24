24 августа 2023

Семьям двух убитых екатеринбурженок предложили компенсацию вещами стрелка

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по Александрову, уктусскому стрелку. Екатеринбург, александров алексей
Алексей Александров убил двух екатеринбурженок в 2018 году Фото:
новость из сюжета
Убийство двух девушек на Уктусе

В Екатеринбурге семьям подруг Натальи Кузнецовой и Ксении Солтановой, которых убил «уктусский» стрелок Алексей Александров, предложили забрать его вещи в счет компенсации, сообщили в ГУФССП по Свердловской области. Родные погибших отказались.

В конце августа 2018 года Александров убил 28-летнюю Кузнецову и 29-летнюю Солтанову на Уктусских горах. Он подошел к ним, поговорил и расстрелял в упор из пистолета. Их тела нашли в кустах на следующий день. Солтанова была мертва, Кузнецову в тяжелом состоянии привезли в больницу, но 1 сентября она скончалась. 29 сентября 2020 года Александрова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Александров должен выплатить семьям убитых им девушек чуть более 3 млн рублей. На его гараж, бытовую и цифровую технику наложили арест, но реализовать это не удалось. В начале 2023-го года ГУФССП по Свердловской области предложило семьям погибших забрать вещи в счет компенсации, но в январе и марте те отказались от этого, пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на пресс-службу ведомства. Журналист URA.RU отправил запрос в ГУФССП по Свердловской области, ответ ожидается.

На допросах Александров заявлял, что он мизантроп и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому застрелил первых попавшихся незнакомых девушек. По его словам, над ним несколько лет издевались в школе одноклассники, поэтому он ненавидел людей.

В суде Александров заявил, что его целью было убить четырех человек, но совершить очередную расправу он не успел, поскольку затянулся поиск нового ствола для винтовки. В последнем слове мужчина попросил прощения за свой поступок в стихах, которые сам написал в камере.

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В Екатеринбурге семьям подруг Натальи Кузнецовой и Ксении Солтановой, которых убил «уктусский» стрелок Алексей Александров, предложили забрать его вещи в счет компенсации, сообщили в ГУФССП по Свердловской области. Родные погибших отказались. В конце августа 2018 года Александров убил 28-летнюю Кузнецову и 29-летнюю Солтанову на Уктусских горах. Он подошел к ним, поговорил и расстрелял в упор из пистолета. Их тела нашли в кустах на следующий день. Солтанова была мертва, Кузнецову в тяжелом состоянии привезли в больницу, но 1 сентября она скончалась. 29 сентября 2020 года Александрова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Александров должен выплатить семьям убитых им девушек чуть более 3 млн рублей. На его гараж, бытовую и цифровую технику наложили арест, но реализовать это не удалось. В начале 2023-го года ГУФССП по Свердловской области предложило семьям погибших забрать вещи в счет компенсации, но в январе и марте те отказались от этого, пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на пресс-службу ведомства. Журналист URA.RU отправил запрос в ГУФССП по Свердловской области, ответ ожидается. На допросах Александров заявлял, что он мизантроп и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому застрелил первых попавшихся незнакомых девушек. По его словам, над ним несколько лет издевались в школе одноклассники, поэтому он ненавидел людей. В суде Александров заявил, что его целью было убить четырех человек, но совершить очередную расправу он не успел, поскольку затянулся поиск нового ствола для винтовки. В последнем слове мужчина попросил прощения за свой поступок в стихах, которые сам написал в камере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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