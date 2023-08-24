Тюменцам отказались выдавать заказы в пункте Wildberries

ПВЗ Wildberries заставляет тюменцев платить за товар картами МИР

25 августа 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Клиенты одного из тюменских ПВЗ Wildberries не смогли оплатить заказы картами Visa и Mastercard Фото: Денис Моргунов © URA.RU Клиенты одного из пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries не могут получить свои заказы, потому что у них не принимают оплату картами Visa и Mastercard. О возникших проблемах URA.RU рассказала одна из заказчиц маркетплейса. «Пришла на ПВЗ за своими заказами, там очередь человек 10. И всем по очереди отказывают в выдаче, потому что оплата не проходит. Мы начали возмущаться, и нам тогда объяснили, что Wildberries отказывается от платежных систем Visa и Mastercard и полностью переходит исключительно на МИР», — поделилась с URA.RU жительница Тюмени. В пресс-службе маркетплейса URA.RU пояснили, что в данный момент к оплате принимаются карты любых платежных систем. «Wildberries предлагает своим покупателям широкий спектр платежных инструментов, и планирует и дальше его расширять. Карты Visa и Mastercard как и прежде доступы для оплаты покупок, изменений не будет», — пояснили в Wildberries в ответ на запрос URA.RU. На момент публикации связаться с пунктом выдачи заказов, в котором произошел инцидент, не удалось. В карточке ПВЗ отсутствуют номера телефонов или адреса электронной почты. Ранее URA.RU рассказало о жалобах бывших сотрудников маркетплейса на условия труда.

Клиенты одного из пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries не могут получить свои заказы, потому что у них не принимают оплату картами Visa и Mastercard. О возникших проблемах URA.RU рассказала одна из заказчиц маркетплейса. «Пришла на ПВЗ за своими заказами, там очередь человек 10. И всем по очереди отказывают в выдаче, потому что оплата не проходит. Мы начали возмущаться, и нам тогда объяснили, что Wildberries отказывается от платежных систем Visa и Mastercard и полностью переходит исключительно на МИР», — поделилась с URA.RU жительница Тюмени. В пресс-службе маркетплейса URA.RU пояснили, что в данный момент к оплате принимаются карты любых платежных систем. «Wildberries предлагает своим покупателям широкий спектр платежных инструментов, и планирует и дальше его расширять. Карты Visa и Mastercard как и прежде доступы для оплаты покупок, изменений не будет», — пояснили в Wildberries в ответ на запрос URA.RU. На момент публикации связаться с пунктом выдачи заказов, в котором произошел инцидент, не удалось. В карточке ПВЗ отсутствуют номера телефонов или адреса электронной почты. Ранее URA.RU рассказало о жалобах бывших сотрудников маркетплейса на условия труда.