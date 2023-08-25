Зеленского предупредили о русских танках в Киеве

Риттер: Зеленский не признает провал, пока не увидит русские танки в Киеве

25 августа 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не будет признавать большие потери ВСУ, считает Скотт Риттер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация России на Украине закончится тем, что в Киев войдут русские танки. Но даже когда это произойдет, президент Украины Владимир Зеленский будет сообщать об «успехах» на поле боя. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Зеленский и дальше хочет делать вид, что выигрывает, но то, что мы видим на фронте, говорит об обратном. <…> Украинцы продолжат „побеждать“, когда российские танки будут уже в Киеве», — заявил Скотт Риттер в эфире youtube-канала Redacted. Риттер также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери во время контрнаступления. По его словам, Киев скрывает реальные числа ликвидированных украинских солдат и уничтоженных западных танков. Все это вынуждает Украину проводить мобилизацию и отправлять на фронт малоподготовленных бойцов. На данный момент российская группировка «Запад» продвигается на купянском направлении, передает RT. В самом Купянском районе Харьковской области объявлена эвакуация. Продвижение российских сил на севере мешает Украине атаковать на юге. Также это рушит планы Киева по мобилизации на южном направлении, отмечал бывший полковник украинской армии Сергей Грабский.

Спецоперация России на Украине закончится тем, что в Киев войдут русские танки. Но даже когда это произойдет, президент Украины Владимир Зеленский будет сообщать об «успехах» на поле боя. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Зеленский и дальше хочет делать вид, что выигрывает, но то, что мы видим на фронте, говорит об обратном. <…> Украинцы продолжат „побеждать“, когда российские танки будут уже в Киеве», — заявил Скотт Риттер в эфире youtube-канала Redacted. Риттер также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери во время контрнаступления. По его словам, Киев скрывает реальные числа ликвидированных украинских солдат и уничтоженных западных танков. Все это вынуждает Украину проводить мобилизацию и отправлять на фронт малоподготовленных бойцов. На данный момент российская группировка «Запад» продвигается на купянском направлении, передает RT. В самом Купянском районе Харьковской области объявлена эвакуация. Продвижение российских сил на севере мешает Украине атаковать на юге. Также это рушит планы Киева по мобилизации на южном направлении, отмечал бывший полковник украинской армии Сергей Грабский.