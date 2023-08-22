WSJ: тактика российских командиров не даст ВСУ провести наступление на юге

На данный момент российская армия продвигается на купянском направлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российское наступление на севере не дает Украине сосредоточиться на южном направлении. Об этом рассказал военный аналитик и бывший полковник украинской армии Сергей Грабский.

«Тактика России на севере мешает Киеву мобилизовать силы, необходимые для прорыва основных рубежей России на юге до того, как погодные условия значительно затруднят наступление осенью. Также Украина уже борется с нехваткой артиллерийских снарядов и современного вооружения», — приводит слова Сергея Грабского американская газета The Wall Street Journal .

Военный эксперт подчеркнул, что контрнаступление Украины никогда не должно было начаться. Он обосновал это военной наукой. Для продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киеву нужно было иметь трехкратное превосходство в армии. Однако этого не было.

На данный момент армия России продвигается на севере (купянское направление), передает RT. 22 августа российские силы не дали Украине свернуть операцию. Были отражены шесть украинских атак. По данным Asia Times, Киев уже начал терять контроль над Купянском. В населенных пунктах Харьковской области, где находится Купянск, объявлена эвакуация.