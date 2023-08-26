Юрист Гатин: россияне могут вернуть часть средств за обучение детей в вузе

Родителям студента вуза нужно собрать документы для получения налогового вычета Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россияне могут получить налоговый вычет, если их ребенок поступил в вуз на платной основе, чтобы вернуть часть средств за обучение. Об этом в разговоре с URA.RU заявил управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин.

«Можно только по очной форме. Получится не более 6 500 рублей за год. Получить можно в налоговой, путем подачи декларации 3-НДФЛ, либо у работодателя, предварительно получив в налоговой уведомление на получение вычета. Для подтверждения факта обучения понадобятся копия договора на обучение, копии лицензий образовательной организации, если ее реквизиты не указаны в договоре, копии платежных документов на оплату обучения, копия свидетельства о рождении», — сказал Алексей Гатин.

Ранее стало известно, что в Госдуму намерены направить на отзыв в правительство РФ законопроект о налоговом вычете в 13% за лечение участников СВО. Уточняется, что законодательная инициатива поможет сократить очереди на протезирование и иные средства реабилитации участников СВО. Действующий налоговый вычет ограничивается возвратом 120 тысяч рублей в год.