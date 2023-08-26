Юрист Гатин: россияне могут вернуть часть средств за обучение детей в вузе

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная налоговая служба. Тюмень, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая, налог
Родителям студента вуза нужно собрать документы для получения налогового вычета Фото:

Россияне могут получить налоговый вычет, если их ребенок поступил в вуз на платной основе, чтобы вернуть часть средств за обучение. Об этом в разговоре с URA.RU заявил управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин.

«Можно только по очной форме. Получится не более 6 500 рублей за год. Получить можно в налоговой, путем подачи декларации 3-НДФЛ, либо у работодателя, предварительно получив в налоговой уведомление на получение вычета. Для подтверждения факта обучения понадобятся копия договора на обучение, копии лицензий образовательной организации, если ее реквизиты не указаны в договоре, копии платежных документов на оплату обучения, копия свидетельства о рождении», — сказал Алексей Гатин.

Ранее стало известно, что в Госдуму намерены направить на отзыв в правительство РФ законопроект о налоговом вычете в 13% за лечение участников СВО. Уточняется, что законодательная инициатива поможет сократить очереди на протезирование и иные средства реабилитации участников СВО. Действующий налоговый вычет ограничивается возвратом 120 тысяч рублей в год.

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Россияне могут получить налоговый вычет, если их ребенок поступил в вуз на платной основе, чтобы вернуть часть средств за обучение. Об этом в разговоре с URA.RU заявил управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин. «Можно только по очной форме. Получится не более 6 500 рублей за год. Получить можно в налоговой, путем подачи декларации 3-НДФЛ, либо у работодателя, предварительно получив в налоговой уведомление на получение вычета. Для подтверждения факта обучения понадобятся копия договора на обучение, копии лицензий образовательной организации, если ее реквизиты не указаны в договоре, копии платежных документов на оплату обучения, копия свидетельства о рождении», — сказал Алексей Гатин. Ранее стало известно, что в Госдуму намерены направить на отзыв в правительство РФ законопроект о налоговом вычете в 13% за лечение участников СВО. Уточняется, что законодательная инициатива поможет сократить очереди на протезирование и иные средства реабилитации участников СВО. Действующий налоговый вычет ограничивается возвратом 120 тысяч рублей в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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