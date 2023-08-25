Онищенко предупредил родителей школьников о «синдроме 7 сентября»

Онищенко: детям важно восстановить режим сна, чтобы избежать «синдрома 7 сентября»

25 августа 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Школьники часто заболевают в первые дни обучения, рассказал Геннадий Онищенко Фото: Размик Закарян © URA.RU Чтобы школьники не заболели в первые дни учебы («синдром 7 сентября», когда фиксируется всплеск респираторных заболеваний), родителям стоит восстановить режим сна у детей, а также наладить у них питание. Подробные рекомендации озвучил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. «Иммунитет [школьников] мы укрепим целой системой мер. Первое: эту неделю используем для того, чтобы вернуть детей в режим учебного года. Если летом они могли в 23 часа лечь спать, потом спать до 12-ти дня, то сейчас давайте, чтобы они ложились вовремя и пробуждать их в 7 часов», — отметил Геннадий Онищенко, его слова передает радио Sputnik. Онищенко также призвал восстановить режим питания у детей. По его словам, это поможет лучше втянуться в учебный ритм. К тому же родители должны помнить о важности утренних процедур, которые часто игнорируют дети. Все эти рекомендации помогут избежать «синдрома 7 сентября», когда большинство школьников начинают заболевать в первые дни учебы. Если ребенок все же заболел, то помимо лекарств, он должен получать и психологическую поддержку, подчеркнул академик РАН. Ранее управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова рассказала URA.RU, что россияне могут получить до 16 тысяч рублей для подготовки ребенка к школе. Для этого малоимущим гражданам стоит заключить с государством социальный контракт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы школьники не заболели в первые дни учебы («синдром 7 сентября», когда фиксируется всплеск респираторных заболеваний), родителям стоит восстановить режим сна у детей, а также наладить у них питание. Подробные рекомендации озвучил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. «Иммунитет [школьников] мы укрепим целой системой мер. Первое: эту неделю используем для того, чтобы вернуть детей в режим учебного года. Если летом они могли в 23 часа лечь спать, потом спать до 12-ти дня, то сейчас давайте, чтобы они ложились вовремя и пробуждать их в 7 часов», — отметил Геннадий Онищенко, его слова передает радио Sputnik. Онищенко также призвал восстановить режим питания у детей. По его словам, это поможет лучше втянуться в учебный ритм. К тому же родители должны помнить о важности утренних процедур, которые часто игнорируют дети. Все эти рекомендации помогут избежать «синдрома 7 сентября», когда большинство школьников начинают заболевать в первые дни учебы. Если ребенок все же заболел, то помимо лекарств, он должен получать и психологическую поддержку, подчеркнул академик РАН. Ранее управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова рассказала URA.RU, что россияне могут получить до 16 тысяч рублей для подготовки ребенка к школе. Для этого малоимущим гражданам стоит заключить с государством социальный контракт.