25 августа 2023

Онищенко предупредил родителей школьников о «синдроме 7 сентября»

Онищенко: детям важно восстановить режим сна, чтобы избежать «синдрома 7 сентября»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная линейка 1 сентября в Лицее 12. Екатеринбург , школьная линейка, день знаний, 1 сентября, лицей 12
Школьники часто заболевают в первые дни обучения, рассказал Геннадий Онищенко Фото:

Чтобы школьники не заболели в первые дни учебы («синдром 7 сентября», когда фиксируется всплеск респираторных заболеваний), родителям стоит восстановить режим сна у детей, а также наладить у них питание. Подробные рекомендации озвучил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Иммунитет [школьников] мы укрепим целой системой мер. Первое: эту неделю используем для того, чтобы вернуть детей в режим учебного года. Если летом они могли в 23 часа лечь спать, потом спать до 12-ти дня, то сейчас давайте, чтобы они ложились вовремя и пробуждать их в 7 часов», — отметил Геннадий Онищенко, его слова передает радио Sputnik.

Онищенко также призвал восстановить режим питания у детей. По его словам, это поможет лучше втянуться в учебный ритм. К тому же родители должны помнить о важности утренних процедур, которые часто игнорируют дети. Все эти рекомендации помогут избежать «синдрома 7 сентября», когда большинство школьников начинают заболевать в первые дни учебы. Если ребенок все же заболел, то помимо лекарств, он должен получать и психологическую поддержку, подчеркнул академик РАН.

Ранее управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова рассказала URA.RU, что россияне могут получить до 16 тысяч рублей для подготовки ребенка к школе. Для этого малоимущим гражданам стоит заключить с государством социальный контракт.

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Чтобы школьники не заболели в первые дни учебы («синдром 7 сентября», когда фиксируется всплеск респираторных заболеваний), родителям стоит восстановить режим сна у детей, а также наладить у них питание. Подробные рекомендации озвучил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. «Иммунитет [школьников] мы укрепим целой системой мер. Первое: эту неделю используем для того, чтобы вернуть детей в режим учебного года. Если летом они могли в 23 часа лечь спать, потом спать до 12-ти дня, то сейчас давайте, чтобы они ложились вовремя и пробуждать их в 7 часов», — отметил Геннадий Онищенко, его слова передает радио Sputnik. Онищенко также призвал восстановить режим питания у детей. По его словам, это поможет лучше втянуться в учебный ритм. К тому же родители должны помнить о важности утренних процедур, которые часто игнорируют дети. Все эти рекомендации помогут избежать «синдрома 7 сентября», когда большинство школьников начинают заболевать в первые дни учебы. Если ребенок все же заболел, то помимо лекарств, он должен получать и психологическую поддержку, подчеркнул академик РАН. Ранее управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова рассказала URA.RU, что россияне могут получить до 16 тысяч рублей для подготовки ребенка к школе. Для этого малоимущим гражданам стоит заключить с государством социальный контракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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