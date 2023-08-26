Сооснователь «Яндекса» просит ЕС снять с него санкции после осуждения СВО

Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож направил в Евросоюз (ЕС) запрос с просьбой исключить его из санкционных списков, принятых сообществом после начала спецоперации на Украине, сообщили источники. Ранее Волож выступил против СВО.
«Аркадий Волож отправил запрос в ЕС, чтобы его исключили из санкционных списков. Ожидается, что его просьбу рассмотрят в следующем месяце», — пишет Financial Times, ссылаясь на источники. Они считают, что просьба не будет удовлетворена.
Евросоюз наложил санкции на Воложа в 2022 году. Затем он сообщил, что уходит из «Яндекса». Компанией он руководил 25 лет. В августе 2023-го Волож высказался против спецоперации России на Украине. Он отметил, что не мог заявить об этом ранее по причинам, которые не может рассказать.
Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож направил в Евросоюз (ЕС) запрос с просьбой исключить его из санкционных списков, принятых сообществом после начала спецоперации на Украине, сообщили источники. Ранее Волож выступил против СВО. «Аркадий Волож отправил запрос в ЕС, чтобы его исключили из санкционных списков. Ожидается, что его просьбу рассмотрят в следующем месяце», — пишет Financial Times, ссылаясь на источники. Они считают, что просьба не будет удовлетворена. Евросоюз наложил санкции на Воложа в 2022 году. Затем он сообщил, что уходит из «Яндекса». Компанией он руководил 25 лет. В августе 2023-го Волож высказался против спецоперации России на Украине. Он отметил, что не мог заявить об этом ранее по причинам, которые не может рассказать.