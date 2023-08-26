26 августа 2023

Сооснователь «Яндекса» просит ЕС снять с него санкции после осуждения СВО

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Подписание меморандума о сотрудничестве с Кировской областью в области раскрытия открытых. Москва, волож аркадий
Аркадий Волож направил запрос в ЕС об исключении из санкционных списков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож направил в Евросоюз (ЕС) запрос с просьбой исключить его из санкционных списков, принятых сообществом после начала спецоперации на Украине, сообщили источники. Ранее Волож выступил против СВО.

«Аркадий Волож отправил запрос в ЕС, чтобы его исключили из санкционных списков. Ожидается, что его просьбу рассмотрят в следующем месяце», — пишет Financial Times, ссылаясь на источники. Они считают, что просьба не будет удовлетворена.

Евросоюз наложил санкции на Воложа в 2022 году. Затем он сообщил, что уходит из «Яндекса». Компанией он руководил 25 лет. В августе 2023-го Волож высказался против спецоперации России на Украине. Он отметил, что не мог заявить об этом ранее по причинам, которые не может рассказать.

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Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож направил в Евросоюз (ЕС) запрос с просьбой исключить его из санкционных списков, принятых сообществом после начала спецоперации на Украине, сообщили источники. Ранее Волож выступил против СВО. «Аркадий Волож отправил запрос в ЕС, чтобы его исключили из санкционных списков. Ожидается, что его просьбу рассмотрят в следующем месяце», — пишет Financial Times, ссылаясь на источники. Они считают, что просьба не будет удовлетворена. Евросоюз наложил санкции на Воложа в 2022 году. Затем он сообщил, что уходит из «Яндекса». Компанией он руководил 25 лет. В августе 2023-го Волож высказался против спецоперации России на Украине. Он отметил, что не мог заявить об этом ранее по причинам, которые не может рассказать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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