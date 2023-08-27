Военкор Коц назвал признак заканчивающихся резервов ВСУ

Военкор Коц: ВСУ бросают в бой элитные подразделения

28 августа 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

Украине не хватает людей для мобилизации, сказал Андрей Коц Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины вынуждены отправлять элитные подразделения вместо штурмовой пехоты, поскольку людей уже не хватает. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Наступление действительно уже выдыхается, потому что на том же запорожском направлении.противник ввел в бой уже 82 десантно-штурмовую бригаду. Это резерв, это элитное соединение, которое должно было, по планам украинского генштаба, идти во втором эшелоне. То есть они должны были врываться в бреши в нашей обороне, которые войска первого эшелона должны были пробить. Но эти бреши так и не смогли пробить, поэтому десантников этих сейчас используют как штурмовую пехоту. То, что пустили в бой элиту, говорит о том, что людей у них не осталось», — сказал Андрей Коц. По его словам, у Украины есть только один вариант — провести мобилизацию, если западные страны вышлют беженцев. «Наши военные замечают, что средний возраст пленных украинцев сильно за 40. То есть, молодежь уже просто закончилась, и в бой идут одни старики. Единственный вариант, который я вижу, как они смогут быстро восполнить численность своих вооруженных сил, если они договорятся с Европейским Союзом, чтобы те депортировали всех беженцев мужского пола обратно на Украину», — подчеркнул собеседник URA.RU. Ранее Офицер ВСУ заявил, что украинскому наступлению мешают российские мины, авиация, артиллерия и беспилотники. Посол Украины в Германии Алексей Макеев отметил, что из-за слабой поддержки Запада, российским войскам удалось создать мощную оборону. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины вынуждены отправлять элитные подразделения вместо штурмовой пехоты, поскольку людей уже не хватает. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Наступление действительно уже выдыхается, потому что на том же запорожском направлении.противник ввел в бой уже 82 десантно-штурмовую бригаду. Это резерв, это элитное соединение, которое должно было, по планам украинского генштаба, идти во втором эшелоне. То есть они должны были врываться в бреши в нашей обороне, которые войска первого эшелона должны были пробить. Но эти бреши так и не смогли пробить, поэтому десантников этих сейчас используют как штурмовую пехоту. То, что пустили в бой элиту, говорит о том, что людей у них не осталось», — сказал Андрей Коц. По его словам, у Украины есть только один вариант — провести мобилизацию, если западные страны вышлют беженцев. «Наши военные замечают, что средний возраст пленных украинцев сильно за 40. То есть, молодежь уже просто закончилась, и в бой идут одни старики. Единственный вариант, который я вижу, как они смогут быстро восполнить численность своих вооруженных сил, если они договорятся с Европейским Союзом, чтобы те депортировали всех беженцев мужского пола обратно на Украину», — подчеркнул собеседник URA.RU. Ранее Офицер ВСУ заявил, что украинскому наступлению мешают российские мины, авиация, артиллерия и беспилотники. Посол Украины в Германии Алексей Макеев отметил, что из-за слабой поддержки Запада, российским войскам удалось создать мощную оборону.