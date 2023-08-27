Зеленский передумал возвращать Крым военным путем

Киеву было бы лучше захватить Крым невоенным путем во избежание большого количества жертв. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Меньше жертв. Если мы будем на административной границе с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории полуострова», — сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистки о том, будет ли Киев возвращать Крым военным путем. Интервью опубликовано на youtube-канале Офиса украинского лидера.
Ранее Зеленский заявил о подготовке украинских сил к военному захвату крымского полуострова. По его словам, Киев готовит оружие и формирует бригады для наступления. Недавно он сказал об условиях для переговоров с Россией. Глава государства допустил перемирие с Москвой, если Украина выйдет на ее международно-признанные границы 1991 года.
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