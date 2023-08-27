В США рассказали о потерях ВСУ в Запорожской области

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ несут огромные потери под Работино
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Штурмовики из 82-й бригады ВСУ несут большие потери, уточнил Скотт Риттер Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Запорожской области под селом Работино. Об этом рассказал экс-разведчик Скотт Риттер. В частности, по его словам, гибнут солдаты 82-й штурмовой бригады.

«82-я десантно-штурмовая бригада <…> сейчас несет колоссальные потери под Работино», — сказал Скотт Риттер, его слова передает argumenti.ru. Он подчеркнул, что уменьшить потери ВСУ не помогают даже британские танки Challenger и западная бронетехника.

Украинские силы более месяца пытаются наступать на данном направлении. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявлял, что ВСУ хотят закрепиться в районе сел Работино и Вербовое. Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, отмечал, что в Запорожской области ВСУ стали массово применять корректируемые авиабомбы.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Запорожской области под селом Работино. Об этом рассказал экс-разведчик Скотт Риттер. В частности, по его словам, гибнут солдаты 82-й штурмовой бригады. «82-я десантно-штурмовая бригада <…> сейчас несет колоссальные потери под Работино», — сказал Скотт Риттер, его слова передает argumenti.ru. Он подчеркнул, что уменьшить потери ВСУ не помогают даже британские танки Challenger и западная бронетехника. Украинские силы более месяца пытаются наступать на данном направлении. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявлял, что ВСУ хотят закрепиться в районе сел Работино и Вербовое. Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, отмечал, что в Запорожской области ВСУ стали массово применять корректируемые авиабомбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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