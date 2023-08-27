В США рассказали о потерях ВСУ в Запорожской области

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ несут огромные потери под Работино

27 августа 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Штурмовики из 82-й бригады ВСУ несут большие потери, уточнил Скотт Риттер Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Запорожской области под селом Работино. Об этом рассказал экс-разведчик Скотт Риттер. В частности, по его словам, гибнут солдаты 82-й штурмовой бригады. «82-я десантно-штурмовая бригада <…> сейчас несет колоссальные потери под Работино», — сказал Скотт Риттер, его слова передает argumenti.ru. Он подчеркнул, что уменьшить потери ВСУ не помогают даже британские танки Challenger и западная бронетехника. Украинские силы более месяца пытаются наступать на данном направлении. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявлял, что ВСУ хотят закрепиться в районе сел Работино и Вербовое. Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, отмечал, что в Запорожской области ВСУ стали массово применять корректируемые авиабомбы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Запорожской области под селом Работино. Об этом рассказал экс-разведчик Скотт Риттер. В частности, по его словам, гибнут солдаты 82-й штурмовой бригады. «82-я десантно-штурмовая бригада <…> сейчас несет колоссальные потери под Работино», — сказал Скотт Риттер, его слова передает argumenti.ru. Он подчеркнул, что уменьшить потери ВСУ не помогают даже британские танки Challenger и западная бронетехника. Украинские силы более месяца пытаются наступать на данном направлении. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявлял, что ВСУ хотят закрепиться в районе сел Работино и Вербовое. Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, отмечал, что в Запорожской области ВСУ стали массово применять корректируемые авиабомбы.