В США рассказали о потерях ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Запорожской области под селом Работино. Об этом рассказал экс-разведчик Скотт Риттер. В частности, по его словам, гибнут солдаты 82-й штурмовой бригады.
«82-я десантно-штурмовая бригада <…> сейчас несет колоссальные потери под Работино», — сказал Скотт Риттер, его слова передает argumenti.ru. Он подчеркнул, что уменьшить потери ВСУ не помогают даже британские танки Challenger и западная бронетехника.
Украинские силы более месяца пытаются наступать на данном направлении. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявлял, что ВСУ хотят закрепиться в районе сел Работино и Вербовое. Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, отмечал, что в Запорожской области ВСУ стали массово применять корректируемые авиабомбы.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.