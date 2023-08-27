«Финуслуги»: средняя ставка по потребкредитам впервые в году превысила 20%

28 августа 2023 в 04:58 Размер текста - 17 +

Скачек ставки случился из-за повышения Центробанком ключевой ставки до 12% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В топ-20 банков России во второй половине августа средняя ставка по потребительским кредитам практически достигла 21% впервые за этот год. Об этом сообщают данные платформы «Финуслуги» Московской биржи. «С 17 по 24 августа крупные российские банки повысили ставки по кредитам для населения. Средняя ставка по потребительским ссудам за отчетный период выросла на 1,1 п. п., до 20,94%», — с данными платформы «Финуслуги» Московской биржи ознакомились журналисты РБК Тюмень. По словам журналистов, такого уровня ставки достигли впервые за этот год. До этого они были выше 20% в декабре прошлого года, однако это было не максимальное значения, так как в июне 2022 года ставки в среднем превышали 24%. В августе этого года значения ставок увеличивались. Скачек случился из-за повышения Центробанком ключевой ставки до 12% и последующей отмены им ограничения на полную стоимость кредитов (ПСК). Такая мера будет действовать до конца года. Она позволит банкам быть гибкими в подстройке процентных ставок по кредитам, займам и депозитам. Ранее Центробанк РФ внепланово увеличил ключевую ставку из-за падения рубля. Она стала составлять 12%. Из-за этого базовая ставка по ипотеке в ВТБ и Сбере повысится на два процентных пункта с 21 августа. Также подъем ключевой ставки снизил налоговую нагрузку на жителей России. Такие изменения привели к росту необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В топ-20 банков России во второй половине августа средняя ставка по потребительским кредитам практически достигла 21% впервые за этот год. Об этом сообщают данные платформы «Финуслуги» Московской биржи. «С 17 по 24 августа крупные российские банки повысили ставки по кредитам для населения. Средняя ставка по потребительским ссудам за отчетный период выросла на 1,1 п. п., до 20,94%», — с данными платформы «Финуслуги» Московской биржи ознакомились журналисты РБК Тюмень. По словам журналистов, такого уровня ставки достигли впервые за этот год. До этого они были выше 20% в декабре прошлого года, однако это было не максимальное значения, так как в июне 2022 года ставки в среднем превышали 24%. В августе этого года значения ставок увеличивались. Скачек случился из-за повышения Центробанком ключевой ставки до 12% и последующей отмены им ограничения на полную стоимость кредитов (ПСК). Такая мера будет действовать до конца года. Она позволит банкам быть гибкими в подстройке процентных ставок по кредитам, займам и депозитам. Ранее Центробанк РФ внепланово увеличил ключевую ставку из-за падения рубля. Она стала составлять 12%. Из-за этого базовая ставка по ипотеке в ВТБ и Сбере повысится на два процентных пункта с 21 августа. Также подъем ключевой ставки снизил налоговую нагрузку на жителей России. Такие изменения привели к росту необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам.