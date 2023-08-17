РБК назвал выгоду повышения ставки ЦБ для вкладчиков

РБК: рост ставки ЦБ освободит некоторых вкладчиков от уплаты налога по депозитам

18 августа 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

Повышение ставки ЦБ РФ дает возможность роста процента по вкладам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подъем ключевой ставки Центробанка РФ до 12% снизил налоговую нагрузку на жителей России. Изменения привели к росту необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам. Об этом рассказали в РБК. «С начала года эта сумма уже выросла более чем в полтора раза — с 75 до 120 тысяч рублей вслед за ростом ключевой ставки с 7,5 до 12%. Получить такой доход можно будет, если держать на депозитах не менее 1,3 миллиона рублей», — приводит цифры РБК. Согласно данным РБК, ужесточение денежно-кредитной политики привело к росту потенциальных доходов вкладчиков и необлагаемой налогом база. «НДФЛ по-прежнему берется с процентных доходов, по всем имеющимся у гражданина депозитам, если они превышают необлагаемую базу. Необлагаемая сумма привязана к максимальной ставке ЦБ за этот период (на 1 января расчетного года). Показатель умножается на 1 млн рублей, полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, и уже от этого результата берется 13% налога», — пояснили в издании. Ранее Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку из-за падения рубля. Теперь она составляет 12%. Из-за повышения ставки ЦБ, ряд банков увеличил процент по ипотеке.

Подъем ключевой ставки Центробанка РФ до 12% снизил налоговую нагрузку на жителей России. Изменения привели к росту необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам. Об этом рассказали в РБК. «С начала года эта сумма уже выросла более чем в полтора раза — с 75 до 120 тысяч рублей вслед за ростом ключевой ставки с 7,5 до 12%. Получить такой доход можно будет, если держать на депозитах не менее 1,3 миллиона рублей», — приводит цифры РБК. Согласно данным РБК, ужесточение денежно-кредитной политики привело к росту потенциальных доходов вкладчиков и необлагаемой налогом база. «НДФЛ по-прежнему берется с процентных доходов, по всем имеющимся у гражданина депозитам, если они превышают необлагаемую базу. Необлагаемая сумма привязана к максимальной ставке ЦБ за этот период (на 1 января расчетного года). Показатель умножается на 1 млн рублей, полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, и уже от этого результата берется 13% налога», — пояснили в издании. Ранее Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку из-за падения рубля. Теперь она составляет 12%. Из-за повышения ставки ЦБ, ряд банков увеличил процент по ипотеке.